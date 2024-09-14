Пшеничнюк забив ефектний гол й приніс Чорноморцю перемогу над Інгульцем

Чорноморець вирвав перемогу в Інгульця завдяки красивому голу
У суботній програмі шостого туру чемпіонату України з футболу "Чорноморець" прийняв "Інгулець". Матч в Одесі завершився справжньою футбольною драмою.
Господарі поля вирвали перемогу на останній хвилині гри, повідомляє портал Новини.LIVE.
Обидві команди підійшли до поєдинку не дуже гарно. "Інгулець" у минулому турі зазнав розгромної поразки від "Руху" (0:5), а потім з'явилися чутки про те, що команда може знятися з сезону. "Чорноморець" програв "Поліссю" (1:4).
Як завершився матч команд
"Чорноморець" — "Інгулець" — 1:0 (0:0)
Гол: Пшеничнюк, 90+5
Вилучення: Мельничук, 90+3 ("Інгулець") — повторне попередження
Суперники дуже обережно грали майже весь поєдинок. Жодна з команд не хотіла ризикувати. Було помітно, що "Чорноморець" та "Інгулець" погоджуються на нічию, яка гарантувала їм по одному балу.
Небезпечних моментів майже не було, ударів по воротах також. Найцікавіше в цьому матчі сталося на останніх хвилинах. Спочатку дві жовті картки за три хвилини отримав півзахисник "Інгульця" Максим Мельничук.
На п'ятій компенсованій хвилині господарі поля отримали право на кутовий. Після подачі м'яч відскочив до лінії штрафного майданчика, де Олександр Пшеничнюк зважився на ефектний удар у падінні через себе.
Таким чином 18-річний футболіст забив свій перший гол, який претендуватиме на звання найкрасивішого м'яча у турі, а також приніс "Чорноморцю" важливу перемогу.
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