Пшеничнюк забив ефектний гол й приніс Чорноморцю перемогу над Інгульцем

Олександр Пшеничнюк (праворуч) після голу. Фото: скриншот UPL.TV

У суботній програмі шостого туру чемпіонату України з футболу "Чорноморець" прийняв "Інгулець". Матч в Одесі завершився справжньою футбольною драмою.

Господарі поля вирвали перемогу на останній хвилині гри, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Обидві команди підійшли до поєдинку не дуже гарно. "Інгулець" у минулому турі зазнав розгромної поразки від "Руху" (0:5), а потім з'явилися чутки про те, що команда може знятися з сезону. "Чорноморець" програв "Поліссю" (1:4).

Як завершився матч команд

"Чорноморець" — "Інгулець" — 1:0 (0:0)

Гол: Пшеничнюк, 90+5

Вилучення: Мельничук, 90+3 ("Інгулець") — повторне попередження

Суперники дуже обережно грали майже весь поєдинок. Жодна з команд не хотіла ризикувати. Було помітно, що "Чорноморець" та "Інгулець" погоджуються на нічию, яка гарантувала їм по одному балу.

Небезпечних моментів майже не було, ударів по воротах також. Найцікавіше в цьому матчі сталося на останніх хвилинах. Спочатку дві жовті картки за три хвилини отримав півзахисник "Інгульця" Максим Мельничук.

Олександр Пшеничнюк забиває гол. Фото: скриншот UPL.TV

На п'ятій компенсованій хвилині господарі поля отримали право на кутовий. Після подачі м'яч відскочив до лінії штрафного майданчика, де Олександр Пшеничнюк зважився на ефектний удар у падінні через себе.

Таким чином 18-річний футболіст забив свій перший гол, який претендуватиме на звання найкрасивішого м'яча у турі, а також приніс "Чорноморцю" важливу перемогу.

Нагадаємо, Забарний став трансферною метою двох клубів — коли може відбутися трансфер.

Усик назвав свого кумира у футболі — це не українець.

Дружина футболіста збірної України показала свої форми після тренування у спортзалі.

Магучіх отримає великі призові за перемогу в Діамантовій Лізі — про яку суму йдеться.

Названо нову зарплату Андрія Луніна у мадридському "Реалі".