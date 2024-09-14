Динамо продовжило переможну серію в УПЛ після матчу із Зорею

Владислав Ванат та Віталій Буяльський. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

У рамках шостого туру чемпіонату України з футболу "Зоря" прийняла у Києві "Динамо". Обидві команди підійшли до матчу з рівною кількістю балів.

Підопічні Младена Бартуловича весь перший тайм зіграли на рівних із командою Олександра Шовковського, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Піхальонок на розминці. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

"Динамо" було складно у першому таймі

"Зоря" — "Динамо" — 0:1 (0:1)

Голи: Буяльський, 67; Брагару, 77.

Суперники на рівних розпочали цей матч. Обидві команди проводили небезпечні атаки, які майже не закінчувалися ударами у ворота. Підопічні Шовковського наприкінці першого тайму могли повести в рахунку після того, як Буяльський прийняв м'яч спиною до чужих воріт у штрафному майданчику "Зорі" і зробив пас під удар Ярмоленка. Андрій цілився у дальній кут і влучив у штангу. Вівчаренко не зумів потрапити в ціль під час добивання.

Уболівальникам "Динамо" довелося чекати привід для радості до середини другого тайму. У киян виявилася результативною стандартна комбінація. Вівчаренко пройшов флангом і від лицьової зробив пас у район одинадцятиметрової позначки. Буяльський не схибив, 0:1!

Невдовзі Шовковський випустив нових футболістів на лівий фланг і його заміни зіграли. На 77-й хвилині Шапаренко зробив пас у дотик на правий край чужої воротарської. Брагару ударом від Дришлюка дезорієнтував воротаря "Зорі", 0:2!

Луганська команда могла повернути інтригу на 82-й хвилині. Під час контратаки Жуніньо відпасував у центр київського штрафного майданчика на Андура, який програв дуель Бущану.

"Зоря" програла на очах свого президента Євгена Геллера, який не часто приходить на матчі. "Динамо" залишилося єдиною командою УПЛ, яка ще не втрачала очки цього сезону.

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