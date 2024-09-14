Михайличенко назвав найкращого гравця Динамо на старті сезону

Микола Шапаренко та Олександр Піхальонок. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Колишній головний тренер збірної України Олексій Михайличенко поділився думкою про гру київського "Динамо" на старті сезону 2024/2025. Столична команда виграла чотири перші поєдинки в УПЛ.

Михайличенко назвав футболіста, який став одним із лідерів "Динамо", повідомляє UA-Футбол.

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Вперше із сезону 2018/2019 "Динамо" набрало максимум балів у чотирьох перших матчах чемпіонату України. Вболівальники сподіваються, що підопічні Олександра Шовковського продовжать прогресувати. Колишній тренер команди Олексій Михайличенко назвав один із чинників, який допомагає киянам перемагати.

Олександр Піхальонок під час матчу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Найкращий футболіст "Динамо" на старті сезону

Олександр Піхальонок став футболістом "біло-синіх" лише минулого літа. Колишній лідер "Дніпра-1" одразу завоював місце в основі "Динамо". Він уже провів на полі 11 матчів, у яких забив три голи.

"Піхальонок досить розумний і технічний футболіст, тому і звернули на нього увагу в "Динамо". Зрозуміло, що поки не можна сказати, що він на всі сто відсотків інтегрувався в гру нової для нього команди й разом із партнерами має повну злагодженість у діях", — пояснив Михайличенко.

Експерт додав, що Піхальонок продовжить прогресувати та принесе ще багато користі "Динамо". Михайличенко похвалив клуб за трансфер 27-річного півзахисника.

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