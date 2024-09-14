Михайличенко назвал лучшего игрока Динамо на старте сезона

Николай Шапаренко и Александр Пихаленок. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Бывший главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко поделился мнением об игре киевского "Динамо" на старте сезона 2024/2025. Столичная команда выиграла четыре первых поединка в УПЛ.

Михайличенко назвал футболиста, который стал одним из лидеров "Динамо", сообщает UA-Футбол.

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Впервые с сезона 2018/2019 "Динамо" набрало максимум баллов в четырех первых матчах чемпионата Украины. Болельщики надеются, что подопечные Александра Шовковского продолжат прогрессировать. Бывший тренер команды Алексей Михайличенко назвал один из факторов, который помогает киевлянам побеждать.

Александр Пихаленок во время матча. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Лучший футболист "Динамо" на старте сезона

Александр Пихаленок стал футболистом "бело-синих" только минувшим летом. Бывший лидер "Днепра-1" сразу же завоевал место в основе "Динамо". Он уже провел на поле 11 матчей, в которых забил три гола.

"Пихаленок довольно умный и техничный футболист, поэтому и обратили на него внимание в "Динамо". Ясно, что пока нельзя сказать, что он на все сто процентов интегрировался в игру новой для него команды и вместе с партнерами имеет полную слаженность в действиях", — объяснил Михайличенко.

Эксперт добавил, то Пихаленок продолжит прогрессировать и принесет еще много пользы "Динамо". Михайличенко похвалил клуб за трансфер 27-летнего полузащитника.

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