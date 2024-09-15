Кравацька у латексному боді привітала фехтувальників та поділилась спокусливими фото

Олена Кравацька. Фото: instagram.com/helenkravatska

Українська фехтувальниця Олена Кравацька привітала спортсменів із професійним святом та поділилася спокусливими фото. Вона пояснила, чому фехтування для неї — не лише спорт.

Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у мережі Instargam.

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В Міжнародний день фехтування Кравацька опублікувала допис, в якому привітала колег та заявила, що цей вид спорту для неї — "ціле життя".

"Усі, хто займається цим видом спорту, знають, що фехтування — це не лише про спорт, а й про силу духу, витримку та віру в себе. Фехтування стало моїм життям, і я щиро хочу, щоб і ви відчули магію цієї благородної та красивої справи. Кожен рух, кожен удар, кожен укол — це крок не лише до перемоги над суперником, а і над собою", — написала вона.

Допис Олени Кравацької. Фото: скриншот

Відомо, що Олена Кравацька у складі української збірної з фехтування на шаблях здобула олімпійське золото на Іграх у Парижі.

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