Кравацька у латексному боді привітала фехтувальників та поділилась спокусливими фото

Олімпійська чемпіонка України майже оголилася на спекотному тренуванні
Українська фехтувальниця Олена Кравацька привітала спортсменів із професійним святом та поділилася спокусливими фото. Вона пояснила, чому фехтування для неї — не лише спорт.
Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у мережі Instargam.
Кравацька привітала фехтувальників
В Міжнародний день фехтування Кравацька опублікувала допис, в якому привітала колег та заявила, що цей вид спорту для неї — "ціле життя".
"Усі, хто займається цим видом спорту, знають, що фехтування — це не лише про спорт, а й про силу духу, витримку та віру в себе. Фехтування стало моїм життям, і я щиро хочу, щоб і ви відчули магію цієї благородної та красивої справи. Кожен рух, кожен удар, кожен укол — це крок не лише до перемоги над суперником, а і над собою", — написала вона.
Відомо, що Олена Кравацька у складі української збірної з фехтування на шаблях здобула олімпійське золото на Іграх у Парижі.
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