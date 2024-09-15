Олег Дорощук став срібним призером Діамантової ліги-2024

Олег Дорощук. Фото: ФЛАУ

Український спортсмен Олег Дорощук став срібним призером у фіналі Діамантової ліги-2024. Йому вдалось підкорити висоту 2,31 м.

Про це пише НОК.

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У Бельгійському Брюселі провели Діамантову лігу. Олег Дорощук представляв Україну у секторі стрибків у висоту.

Олег Дорощук. Фото: Ulf Schiler/athletix.ch

До фіналу Діамантової ліги Олег Дорощук кваліфікувався попри те, що фінішував поза топ-6 рейтингу. Завдяки відмові трьох інших учасників він потрапив до фіналу та проявив себе.

Двоє спортсменів — Олег Дорощук та італієць Джанмарко Тамбері з першої спроби підкорили висоту 2,31 м. Проте наступну планку на висоті 2,34 м взяв лише італієць.

Відомо, що Дорощук здобув бронзу на чемпіонаті Європи, а на Олімпіаді у Парижі встановив особистий рекорд, підкоривши планку на висоті 2.31м, та став шостим.

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