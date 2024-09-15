Олег Дорощук стал серебряным призером Бриллиантовой лиги-2024

Дорощук завоевал серебряную медаль в финале Бриллиантовой лиги
Украинский спортсмен Олег Дорощук стал серебряным призером в финале Бриллиантовой лиги-2024. Ему удалось покорить высоту 2,31 м.
Об этом пишет НОК.
Дорощук получил серебро Бриллиантовой лиги
В Бельгийском Брюсселе провели Бриллиантовую лигу. Олег Дорощук представлял Украину в секторе прыжков в высоту.
В финал Бриллиантовой лиги Олег Дорощук квалифицировался, несмотря на то, что финишировал вне топ-6 рейтинга. Благодаря отказу трех других участников, он попал в финал и проявил себя.
Два спортсмена — Олег Дорощук и итальянец Джанмарко Тамбери с первой попытки покорили высоту 2,31 м. Однако следующую планку на высоте 2,34 м взял только итальянец.
Известно, что Дорощук завоевал бронзу на чемпионате Европы, а на Олимпиаде в Париже установил личный рекорд, покорив планку на высоте 2.31м, и стал шестым.
Напомним, травма Николенко может оказаться серьезной – что известно.
Шовковский назвал кадровые проблемы "Динамо" после победы над "Зарей".
Усик назвал своего кумира в футболе – это не украинец.
Жена футболиста сборной Украины показала свои формы после тренировки в спортзале.
Магучих получит большие призовые за победу в Бриллиантовой Лиге — о какой сумме идет речь.
Читайте Новини.LIVE!