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Дорощук завоевал серебряную медаль в финале Бриллиантовой лиги

15 сентября 2024 10:51
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Олег Дорощук стал серебряным призером Бриллиантовой лиги-2024
Олег Дорощук. Фото: ФЛАУ
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Украинский спортсмен Олег Дорощук стал серебряным призером в финале Бриллиантовой лиги-2024. Ему удалось покорить высоту 2,31 м.

Об этом пишет НОК.

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В Бельгийском Брюсселе провели Бриллиантовую лигу. Олег Дорощук представлял Украину в секторе прыжков в высоту.

Олег Дорощук
Олег Дорощук. Фото: Ulf Schiler/athletix.ch

В финал Бриллиантовой лиги Олег Дорощук квалифицировался, несмотря на то, что финишировал вне топ-6 рейтинга. Благодаря отказу трех других участников, он попал в финал и проявил себя.

Два спортсмена — Олег Дорощук и итальянец Джанмарко Тамбери с первой попытки покорили высоту 2,31 м. Однако следующую планку на высоте 2,34 м взял только итальянец.

Известно, что Дорощук завоевал бронзу на чемпионате Европы, а на Олимпиаде в Париже установил личный рекорд, покорив планку на высоте 2.31м, и стал шестым.

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спорт Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту Олег Дорощук

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