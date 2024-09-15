Олег Дорощук стал серебряным призером Бриллиантовой лиги-2024

Олег Дорощук. Фото: ФЛАУ

Украинский спортсмен Олег Дорощук стал серебряным призером в финале Бриллиантовой лиги-2024. Ему удалось покорить высоту 2,31 м.

Об этом пишет НОК.

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В Бельгийском Брюсселе провели Бриллиантовую лигу. Олег Дорощук представлял Украину в секторе прыжков в высоту.

Олег Дорощук. Фото: Ulf Schiler/athletix.ch

В финал Бриллиантовой лиги Олег Дорощук квалифицировался, несмотря на то, что финишировал вне топ-6 рейтинга. Благодаря отказу трех других участников, он попал в финал и проявил себя.

Два спортсмена — Олег Дорощук и итальянец Джанмарко Тамбери с первой попытки покорили высоту 2,31 м. Однако следующую планку на высоте 2,34 м взял только итальянец.

Известно, что Дорощук завоевал бронзу на чемпионате Европы, а на Олимпиаде в Париже установил личный рекорд, покорив планку на высоте 2.31м, и стал шестым.

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