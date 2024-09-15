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Травма Миколенка може виявитися серйозною — що відомо

15 вересня 2024 09:51
Валерій Ковалевич - Редактор
Травма Миколенка у матчі з Астон Віллою — що відомо
Віталій Миколенко у промо акції "Евертона". Фото: instagram.com/everton/
Валерій Ковалевич - Редактор

Захисник "Евертона" Віталій Миколенко попросив заміну під час матчу англійської Прем'єр-ліги проти "Астон Вілли". Український футболіст пішов із поля в середині першого тайму.

Англійські журналісти підозрюють, що у Миколенка є рецидив ушкодження, повідомляє Daily Mail.

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У рамках четвертого туру АПЛ "Евертон" зіграв із "Астон Віллою". Команда Шона Дайча вела у рахунку 2:0, але поступилася 2:3. Щоправда, це сталося без Віталія Миколенка, оскільки український захисник залишив поле ще у середині першого тайму.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко у матчі за "Евертон". Фото: Reuters/Molly Darlington

Що трапилося з Миколенком

Захисник "Евертона" після одного з ігрових епізодів сів на газон і жестами продемонстрував, що йому потрібна заміна. Миколенко зумів самостійно залишити поле, і після матчу Шон Дайч заявив, що йдеться не про травму. За словами тренера, футболіст переніс захворювання та не відчував сил, щоб продовжити матч після інфекції.

Проте британські журналісти зауважили, що Миколенко кульгав на ту ногу, яку травмував ще наприкінці минулого сезону. Навесні Віталій пропустив декілька матчів через пошкодження. Якщо підтвердиться рецидив старої травми, ситуація може повторитися. Найближчим часом "Евертон" офіційно прокоментує новини про стан здоров'я українського гравця.

Тим часом "Евертон" у чотирьох турах не набрав жодного балу і посідає останнє місце у турнірній таблиці.

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