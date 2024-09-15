Травма Миколенко в матче с Астон Виллой — что известно

Виталий Миколенко в промо акции "Эвертона". Фото: instagram.com/everton/

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попросил замену во время матча английской Премьер-лиги против "Астон Виллы". Украинский футболист ушел с поля в середине первого тайма.

Английские журналисты подозревают, что у Миколенко рецидив повреждения, сообщает Daily Mail.

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В рамках четвертого тура АПЛ "Эвертон" сыграл с "Астон Виллой". Команда Шона Дайча вела в счете 2:0, но уступила 2:3. Правда, это произошло без Виталия Миколенко, поскольку украинский защитник покинул поле еще в середине первого тайма.

Виталий Миколенко в матче за "Эвертон". Фото: Reuters/Molly Darlington

Что случилось с Миколенко

Защитник "Эвертона" после одного из игровых эпизодов сел на газон и жестами продемонстрировал, что ему необходима замена. Миколенко сумел самостоятельно покинуть поле, и после матча Шон Дайч заявил, что дело не в травме. Согласно словам тренера, футболист перенес заболевание и не чувствовал сил, чтобы продолжить матч после инфекции.

Однако британские журналисты заметили, что Миколенко хромал на ту ногу, которую травмировал еще в конце прошлого сезона. Весной Виталий пропустил несколько матчей из-за повреждения. Если подтвердится рецидив его старой травмы, ситуация может повториться. В ближайшее время "Эвертон" официально прокомментирует состояние украинского игрока.

Тем временем "Эвертон" в четырех турах не набрал ни одного балла и занимает последнее место в турнирной таблице.

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