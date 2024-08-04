Харлан отримає 205 тисяч доларів — скільки заробили українські шаблістки за ОІ-2024

Збірна України з фехтування на шаблі. Фото: Reuters

Збірна України з фехтування на шаблі здобула золоту медаль у командній першості. За це збірна отримає призові від держави.

Лідер збірної Ольга Харлан отримає призові ще й за бронзову медаль, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна України з фехтування на шаблі. Фото: Reuters

Призові для українських шаблісток

У липні в уряді назвали розміри призових для українських спортсменів за медалі на Олімпійських іграх.

За золоту медаль передбачено 125 тисяч доларів, за срібну — 100 тисяч доларів, а за бронзу 80 тисяч доларів.

Держава збільшила призові за срібні та бронзові медалі у порівнянні з Олімпійськими іграми в Токіо, де за друге місце платили 80 тисяч доларів, а за третє 55 тисяч доларів.

Харлан за золоту та бронзову медалі заробила 205 тисяч доларів. Учасниці збірної України в команді Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька заробили по 125 тисяч доларів.

Зазначимо, що також передбачені призові для тренера спортсменок — це 50% від призових їх підопічних. Тренер Харлан отримає 102,5 тисяч доларів, а інших шаблісток по 62,5 тисяч.

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