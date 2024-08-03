Збірна України з фехтування на шаблях виграла золото Олімпіади-2024

Матч Україна — Республіка Корея. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Парижі відбувся фінал з фехтування на шаблях у жінок. В матчі за золоту медаль зіграли збірна України та Республіки Кореї.

Україна перемогла Республіку Корею з рахунком 45:42, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Україна — Республіка Корея. Фото: Reuters

Золотий фінал

Збірна України у фіналі була представлена Ольгою Харлан, Аліною Комащук та Юлією Бакастовою.

Більшість часу матчу Україна програвала, але перед останньою зміною вдалося зберегти відставання у -3 удари. На останньому етапі Харлан зрівняла рахунок, потім вивела команду вперед і принесла перемогу.

Ольга Харлан після перемоги. Фото: Reuters

Україна почала виступи з чвертьфіналу, який вдалося виграти в Італії з рахунком 45:37.

У півфіналі турніру українки змогли виграти у сильної команди Японії з рахунком 45:32.

Зазначимо, що завдяки виграній медалі Харлан стала рекордсменкою України за найбільшою кількістю медалей олімпійських ігор — в Ольги шість нагород, завдяки яким вона обійшла Яну Клочкову з п’ятьма медалями.

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