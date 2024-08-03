Збірна України з фехтування на шаблях виграла золото Олімпіади-2024

Українські шаблістки зробили камбек та виграли перше олімпійське золото
На Олімпійських іграх у Парижі відбувся фінал з фехтування на шаблях у жінок. В матчі за золоту медаль зіграли збірна України та Республіки Кореї.
Україна перемогла Республіку Корею з рахунком 45:42, повідомив портал Новини.LIVE.
Золотий фінал
Збірна України у фіналі була представлена Ольгою Харлан, Аліною Комащук та Юлією Бакастовою.
Більшість часу матчу Україна програвала, але перед останньою зміною вдалося зберегти відставання у -3 удари. На останньому етапі Харлан зрівняла рахунок, потім вивела команду вперед і принесла перемогу.
Україна почала виступи з чвертьфіналу, який вдалося виграти в Італії з рахунком 45:37.
У півфіналі турніру українки змогли виграти у сильної команди Японії з рахунком 45:32.
Зазначимо, що завдяки виграній медалі Харлан стала рекордсменкою України за найбільшою кількістю медалей олімпійських ігор — в Ольги шість нагород, завдяки яким вона обійшла Яну Клочкову з п’ятьма медалями.
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