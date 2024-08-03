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Украинские саблистки сделали камбек и выиграли первое олимпийское золото

3 августа 2024 21:45
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины по фехтованию на саблях выиграла золото Олимпиады-2024
Матч Украина — Республика Корея. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже прошел финал по фехтованию на саблях у женщин. В матче за золотую медаль сыграли сборная Украины и Республики Корея.

Украина победила Республику Корею со счетом 45:42, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Украина — Республика Корея. Фото: Reuters

Золотой финал

Сборная Украины в финале была представлена Ольгой Харлан, Алиной Комащук и Юлией Бакастовой.

Большую часть времени матча Украина проигрывала, но перед последней сменой удалось сохранить отставание в -3 удара. На последнем этапе Харлан сравняла счет, затем вывела команду вперед и принесла победу.

Украина в матче за золото на Олимпиаде
Ольга Харлан после победы. Фото: Reuters

Украина начала выступления с четвертьфинала, который удалось выиграть у Италии со счетом 45:37.

В полуфинале турнира украинки смогли выиграть у сильной команды Японии со счетом 45:32.

Отметим, что благодаря выигранной медали Харлан стала рекордсменкой Украины по наибольшему количеству медалей олимпийских игр — у Ольги шесть наград, благодаря которым она обошла Яну Клочкову с пятью медалями.

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Ольга Харлан Фехтование сборная Украины по фехтованию Париж-2024

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