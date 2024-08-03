Сборная Украины по женской сабле обыграла Японию и вышла в финал Олимпийских игр

Сборная Украины по фехтованию на саблях. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже прошли полуфиналы в командных соревнованиях по женской сабле. Сборная Украины противостояла команде Японии.

Украина уверенно победила, а главной звездой была Ольга Харлан, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ольга Харлан. Фото: Reuters

Матч Украина — Япония

Сборная Украины была представлена в составе: Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.

Национальная команда выиграла у Японии со счетом 45:32.

Лучшей в составе сборной Украины снова стала Харлан, которая сделала камбэк, когда после одной из смен проигрывала в три удара.

Стоит отметить, что после провального этапа Елены Кравацкой ее заменили Юлией Бакастовой, которая не позволила соперницам приблизиться. На последних двух сменах Комащук и Харлан увеличили преимущество Украины.

В финале за золото Украина сразится против команды Республики Кореи, выигравшей у Франции (45:36), которая была главным фаворитом соревнований.

Финал Украина — Республика Корея начнется в 21:00 по киевскому времени.

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