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Украина с Харлан вышла в полуфинал Олимпийских игр

3 августа 2024 15:48
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины с сабли шагает в полуфинал Олимпийских игр, где сыграет с Японией
Матч Украины против Италии. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх стартовали соревнования в командной сабле. Сборная Украины на них представлена четырьмя лучшими саблистками.

В четвертьфинале украинки победили итальянок, сообщил портал Новини.LIVE.

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Национальную команду Украины на турнире представили: Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.

Сборная Украины, невзирая на статус Италии как сильной команды, уверенно выиграла у соперниц со счетом 45:37.

После победы сборная Украины в полуфинале встретится с Японией, которая в своем матче одолела Венгрию со счетом 45:37.

Матч Украины против Японии начнется в 16:20 по киевскому времени.

Харлан принесла Украине первую медаль на Олимпийских играх в Париже. Украинка завоевала бронзовую награду в одиночном разряде.

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