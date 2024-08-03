Сборная Украины с сабли шагает в полуфинал Олимпийских игр, где сыграет с Японией

Матч Украины против Италии. Фото: Reuters

На Олимпийских играх стартовали соревнования в командной сабле. Сборная Украины на них представлена четырьмя лучшими саблистками.

В четвертьфинале украинки победили итальянок, сообщил портал Новини.LIVE.

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Национальную команду Украины на турнире представили: Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.

Сборная Украины, невзирая на статус Италии как сильной команды, уверенно выиграла у соперниц со счетом 45:37.

После победы сборная Украины в полуфинале встретится с Японией, которая в своем матче одолела Венгрию со счетом 45:37.

Матч Украины против Японии начнется в 16:20 по киевскому времени.

Харлан принесла Украине первую медаль на Олимпийских играх в Париже. Украинка завоевала бронзовую награду в одиночном разряде.

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