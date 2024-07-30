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Харлан повторила олимпийский рекорд Яны Клочковой

30 июля 2024 08:40
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ольга Харлан выиграла пятую олимпийскую медаль – столько же у Клочковой
Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх-2024 в Париже. Для всей сборной это первая медаль.

Также победа Харлана стала рекордной для страны, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ольга Харлан плачет после победы. Фото: Reuters

Харлан повторила достижение Клочковой

Для Харлан завоеванная медали на Олимпийских играх стала пятой. Ольга выиграла командное золото в Пекине-2008 и серебро в Рио-2016. В индивидуальных выступлениях у украинки бронзовые медали в Лондоне-2012 и Рио-2016.

Ольга Харлан на пьедестале после выигранной бронзы на Олимпиаде-2024
Ольга Харлан на пьедестале после выигранной бронзы на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters

По количеству медалей Харлан сравнялась с бывшей пловчихой Яной Клочковой, у которой также пять медалей.

При этом по качеству наград Клочкова пока опережает Харлан, поскольку у нее четыре золотых награды и одна серебряная.

Топ-5 украинцев по количеству медалей на Олимпийских играх:

  1. Яна Клочкова (плавание) — 5 медалей: 4 золотые, 1 серебряная;
  2. Ольга Харлан (фехтование) — 5 медалей: 1 золотая, 1 серебряная, 3 бронзовые;
  3. Инна Осипенко (гребли) — 4 медали: 1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая;
  4. Елена Костевич (пулевая стрельба) — 4 медали: 1 золотая, 3 бронзовые;
  5. Юрий Чебан (гребли) — 3 медали: 2 золотые, 1 серебряная.

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Травма Миколенко оказалась серьезной — "Эвертон" ищет замену украинцу. 

Харлан уверенно победила экс-россиянку во втором поединке на Олимпиаде-2024. 

Дочь Суркиса тайно вышла замуж за футболиста "Динамо" — что известно. 

Яремчука в Греции встретили как звезду — украинец подпишет контракт с известным клубом.

Олимпийские игры Яна Клочкова Олимпиада-2024 Ольга Харлан Фехтование сборная Украины по фехтованию Париж-2024

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