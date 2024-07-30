Ольга Харлан выиграла пятую олимпийскую медаль – столько же у Клочковой

Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото: Reuters

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх-2024 в Париже. Для всей сборной это первая медаль.

Также победа Харлана стала рекордной для страны, сообщил портал Новини.LIVE.

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Для Харлан завоеванная медали на Олимпийских играх стала пятой. Ольга выиграла командное золото в Пекине-2008 и серебро в Рио-2016. В индивидуальных выступлениях у украинки бронзовые медали в Лондоне-2012 и Рио-2016.

Ольга Харлан на пьедестале после выигранной бронзы на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters

По количеству медалей Харлан сравнялась с бывшей пловчихой Яной Клочковой, у которой также пять медалей.

При этом по качеству наград Клочкова пока опережает Харлан, поскольку у нее четыре золотых награды и одна серебряная.

Топ-5 украинцев по количеству медалей на Олимпийских играх:

Яна Клочкова (плавание) — 5 медалей: 4 золотые, 1 серебряная; Ольга Харлан (фехтование) — 5 медалей: 1 золотая, 1 серебряная, 3 бронзовые; Инна Осипенко (гребли) — 4 медали: 1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая; Елена Костевич (пулевая стрельба) — 4 медали: 1 золотая, 3 бронзовые; Юрий Чебан (гребли) — 3 медали: 2 золотые, 1 серебряная.

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