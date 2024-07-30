Ольга Харлан выиграла пятую олимпийскую медаль – столько же у Клочковой

Харлан повторила олимпийский рекорд Яны Клочковой
Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх-2024 в Париже. Для всей сборной это первая медаль.
Также победа Харлана стала рекордной для страны, сообщил портал Новини.LIVE.
Харлан повторила достижение Клочковой
Для Харлан завоеванная медали на Олимпийских играх стала пятой. Ольга выиграла командное золото в Пекине-2008 и серебро в Рио-2016. В индивидуальных выступлениях у украинки бронзовые медали в Лондоне-2012 и Рио-2016.
По количеству медалей Харлан сравнялась с бывшей пловчихой Яной Клочковой, у которой также пять медалей.
При этом по качеству наград Клочкова пока опережает Харлан, поскольку у нее четыре золотых награды и одна серебряная.
Топ-5 украинцев по количеству медалей на Олимпийских играх:
- Яна Клочкова (плавание) — 5 медалей: 4 золотые, 1 серебряная;
- Ольга Харлан (фехтование) — 5 медалей: 1 золотая, 1 серебряная, 3 бронзовые;
- Инна Осипенко (гребли) — 4 медали: 1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая;
- Елена Костевич (пулевая стрельба) — 4 медали: 1 золотая, 3 бронзовые;
- Юрий Чебан (гребли) — 3 медали: 2 золотые, 1 серебряная.
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