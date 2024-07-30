Ольга Харлан виграла п'яту олімпійську медаль — стільки ж у Клочкової

Українська шаблістка Ольга Харлан. Фото: Reuters

Українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову нагороду в індивідуальних змаганнях на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Для всієї збірної це перша медаль.

Також перемога Харлан стала рекордною для країни, повідомив портал Новини.LIVE.

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Для Харлан завойована медаль на Олімпійських іграх стала п’ятою. Ольга загалом виграла командне золото в Пекіні-2008 та срібло в Ріо-2016. В індивідуальних виступах в українки бронзові медалі в Лондоні-2012 та в Ріо-2016.

Ольга Харлан на п'єдесталі після виграної бронзи на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters

За кількістю медалей Харлан зрівнялась з колишньою плавчинею Яною Клочковою, у якої також п’ять медалей.

При цьому за якістю нагород Клочкова поки випереджає Харлан, оскільки у неї чотири золоті нагороди та одна срібна.

Топ-5 українців за кількістю медалей на Олімпійських іграх:

Яна Клочкова (плавання) — 5 медалей: 4 золоті, 1 срібна; Ольга Харлан (фехтування) — 5 медалей: 1 золота, 1 срібна, 3 бронзові; Інна Осипенко (веслування) — 4 медалі: 1 золота, 2 срібні, 1 бронзова; Олена Костевич (кульова стрільба) — 4 медалі: 1 золота, 3 бронзові; Юрій Чебан (веслування) — 3 медалі: 2 золоті, 1 срібна.

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