Ольга Харлан виграла п'яту олімпійську медаль — стільки ж у Клочкової

Харлан повторила олімпійський рекорд Яни Клочкової
Українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову нагороду в індивідуальних змаганнях на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Для всієї збірної це перша медаль.
Також перемога Харлан стала рекордною для країни, повідомив портал Новини.LIVE.
Харлан повторила досягнення Клочкової
Для Харлан завойована медаль на Олімпійських іграх стала п’ятою. Ольга загалом виграла командне золото в Пекіні-2008 та срібло в Ріо-2016. В індивідуальних виступах в українки бронзові медалі в Лондоні-2012 та в Ріо-2016.
За кількістю медалей Харлан зрівнялась з колишньою плавчинею Яною Клочковою, у якої також п’ять медалей.
При цьому за якістю нагород Клочкова поки випереджає Харлан, оскільки у неї чотири золоті нагороди та одна срібна.
Топ-5 українців за кількістю медалей на Олімпійських іграх:
- Яна Клочкова (плавання) — 5 медалей: 4 золоті, 1 срібна;
- Ольга Харлан (фехтування) — 5 медалей: 1 золота, 1 срібна, 3 бронзові;
- Інна Осипенко (веслування) — 4 медалі: 1 золота, 2 срібні, 1 бронзова;
- Олена Костевич (кульова стрільба) — 4 медалі: 1 золота, 3 бронзові;
- Юрій Чебан (веслування) — 3 медалі: 2 золоті, 1 срібна.
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