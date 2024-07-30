Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Харлан повторила олімпійський рекорд Яни Клочкової arrow

Харлан повторила олімпійський рекорд Яни Клочкової

30 липня 2024 08:40
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ольга Харлан виграла п'яту олімпійську медаль — стільки ж у Клочкової
Українська шаблістка Ольга Харлан. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову нагороду в індивідуальних змаганнях на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Для всієї збірної це перша медаль.

Також перемога Харлан стала рекордною для країни, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Ольга Харлан плачет после победы
Ольга Харлан плаче після перемоги. Фото: Reuters

Харлан повторила досягнення Клочкової

Для Харлан завойована медаль на Олімпійських іграх стала п’ятою. Ольга загалом виграла командне золото в Пекіні-2008 та срібло в Ріо-2016. В індивідуальних виступах в українки бронзові медалі в Лондоні-2012 та в Ріо-2016.

Ольга Харлан на пьедестале после выигранной бронзы на Олимпиаде-2024
Ольга Харлан на п'єдесталі після виграної бронзи на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters

За кількістю медалей Харлан зрівнялась з колишньою плавчинею Яною Клочковою, у якої також п’ять медалей.

При цьому за якістю нагород Клочкова поки випереджає Харлан, оскільки у неї чотири золоті нагороди та одна срібна.

Топ-5 українців за кількістю медалей на Олімпійських іграх:

  1. Яна Клочкова (плавання) — 5 медалей: 4 золоті, 1 срібна;
  2. Ольга Харлан (фехтування) — 5 медалей: 1 золота, 1 срібна, 3 бронзові;
  3. Інна Осипенко (веслування) — 4 медалі: 1 золота, 2 срібні, 1 бронзова;
  4. Олена Костевич (кульова стрільба) — 4 медалі: 1 золота, 3 бронзові;
  5. Юрій Чебан (веслування) — 3 медалі: 2 золоті, 1 срібна.

Нагадаємо, Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця. 

Травма Миколенка виявилася серйозною — "Евертон" шукає заміну українцю.

Харлан упевнено перемогла ексросіянку в другому поєдинку на Олімпіаді-2024. 

Донька Суркіса таємно вийшла заміж за футболіста "Динамо" — що відомо. 

Яремчука у Греції зустріли як зірку — українець підпише контракт із відомим клубом.

Олімпійські ігри Яна Клочкова Олімпіада-2024 Ольга Харлан Фехтування збірна України з фехтування Париж-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ