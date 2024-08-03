Збірна України з шаблі крокує до півфіналу Олімпійських ігор, де зіграє з Японією

Україна з Харлан вийшла в півфінал Олімпійських ігор
На Олімпійських іграх стартували змагання у командній шаблі. Збірна України на них представлена чотирма кращими шаблістками.
У чвертьфіналі українки перемогли італійок, повідомив портал Новини.LIVE.
Українки крокують до півфіналу
Національну команду України на турнірі представили: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.
Збірна України, попри статус Італії як сильної команди, впевнено виграла у суперниць з рахунком 45:37.
Після перемоги збірна України у півфіналі зустрінеться з Японією, яка у своєму матчі здолала Угорщину з рахунком 45:37.
Матч України проти Японії розпочнеться о 16:20 за київським часом.
Зазначимо, що Харлан принесла Україні першу медаль на Олімпійських іграх в Парижі. Українка здобула бронзову нагороду в одиночному розряді.
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