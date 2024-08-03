Збірна України з жіночої шаблі обіграла Японію та вийшла у фінал Олімпійських ігор

На Олімпіаді збірна України вийшла у фінал шаблі, де змагатиметься за золото
На Олімпійських іграх в Парижі відбулися півфінали у командних змаганнях з жіночої шаблі. Збірна України протистояла команді Японії.
Україна впевнено перемогла, а головною зіркою була Ольга Харлан, повідомив портал Новини.LIVE.
Матч Україна — Японія
Збірна України була представлена у складі: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.
Національна команда перемогла з рахунком 45:32.
Найкращою в складі збірної України знову стала Харлан, яка зробила камбек, коли після однієї зі змін програвала в три удари.
Варто зазначити, що після провального етапу Олени Кравацької її замінили на Юлію Бакастову, яка не дозволила суперницям наблизитись. На останніх двох змінах Комащук та Харлан збільшили перевагу України.
У фіналі за золото Україна змагатиметься проти команди Республіки Кореї, яка виграла у Франції (45:36), що була головним фаворитом змагань.
Фінал Україна — Республіка Корея почнеться о 21:00 за київським часом.
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