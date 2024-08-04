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Известны призовые Харлан и других украинских саблисток за Олимпийские игры-2024

4 августа 2024 14:07
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Харлан получит 205 тысяч долларов — сколько заработали украинские саблистки за ОИ-2024
Сборная Украины по фехтованию на сабле. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по фехтованию на сабле получила золотую медаль в командном первенстве. За это сборная получит призовые от государства.

Лидер сборной Ольга Харлан получит призовые еще за бронзовую медаль, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины по фехтованию на сабле. Фото: Reuters

Призовые для украинских саблисток

В июле в правительстве назвали размеры призовых украинских спортсменов за медали на Олимпийских играх.

За золотую медаль предусмотрено 125 тысяч долларов, за серебряную — 100 тысяч долларов, а за бронзу — 80 тысяч долларов.

Государство увеличило призовые за серебряные и бронзовые медали по сравнению с Олимпийскими играми в Токио, где за второе место платили 80 тысяч долларов, а третье 55 тысяч долларов.

Харлан за золотую и бронзовую медали заработала 205 тысяч долларов. Участницы сборной Украины в команде Алина Комащук, Юлия Бакастова и Елена Кравацкая заработали по 125 тысяч долларов.

Также предусмотрены призовые для тренера спортсменок — это 50% от призовых их подопечных. Тренер Харлан получит 102,5 тысячи долларов, а других саблисток по 62,5 тысячи.

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Олимпийские игры Олимпиада-2024 Ольга Харлан Фехтование сборная Украины по фехтованию сабля Париж-2024 Алина Комащук

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