Галстук в латексном боде поздравила фехтовальщиков и поделилась соблазнительными фото

Елена Кроватка. Фото: instagram.com/helenkravatska

Украинская фехтовальщица Елена Кровацкая поздравила спортсменов с профессиональным праздником и поделилась соблазнительными фото. Она объяснила, почему фехтование для нее не только спорт.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в сети Instargam.

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В Международный день фехтования Кравацкая опубликовала сообщение, в котором поздравила коллег и заявила, что этот вид спорта для нее "целая жизнь".

"Все, кто занимается этим видом спорта, знают, что фехтование – это не только о спорте, но и о силе духа, выдержке и вере в себя. Фехтование стало моей жизнью, и я искренне хочу, чтобы и вы почувствовали магию этой благородной и красивое дело. Каждое движение, каждый удар, каждый укол — это шаг не только к победе над соперником, но и над собой", — написала она.

Сообщение Елены Кравацкой. Фото: скриншот

Известно, что Елена Кровацкая в составе украинской сборной по фехтованию на саблях завоевала олимпийское золото на Играх в Париже.

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