Мареска відповів на запитання, чи гратиме Мудрик за Челсі

Михайло Мудрик у "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" з мінімальним рахунком обіграв "Борнмут". Це перша за 18 матчів "суха" перемога "синіх" на виїзді.

Мудрик зіграв лише 80 хвилин за чотири тури АПЛ, повідомляє Daily Mail.

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"Челсі" набрав три очки за підсумками матчу з "Борнмутом" завдяки голу, який Крістофер Нкунку забив на 86 хвилині. Український захисник "вишень" Ілля Забарний не зумів допомогти своїй команді в епізоді із пропущеним м'ячем. Інший футболіст збірної України Михайло Мудрик на полі не з'явився.

Михайло Мудрик у Лондоні. Фото: instagram.com/chelseafc/

Що тренер "Челсі" сказав про Мудрика

На післяматчевій пресконференції Енцо Мареска підтвердив, що розраховує на всіх футболістів лондонської команди. Наставник "Челсі" особливо відзначив Михайла Мудрика та заявив, що українець виходитиме на поле. Попереду "сині" мають багато матчів у чотирьох турнірах, і тренеру "синіх" необхідні всі гравці команди.

"Є кілька варіантів для використання флангів. Ми розраховуємо й на Михайла, і на Нету. Вони це знають і не хвилюються. У команді має бути конкуренція для того, щоб кожен футболіст будь-якої миті міг продемонструвати максимум своїх можливостей на полі. Хоч на 90 хвилин, хоч на 10", — розповів Мареска.

"Челсі" піднявся на 7 місце у турнірній таблиці завдяки перемозі над "Борнмутом". У наступному турі УПЛ команда Енцо Марески зіграє на виїзді проти "Вест Гема".

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