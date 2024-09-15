Мареска ответил на вопрос, будет ли Мудрик играть за Челси

Челси рассчитывает на Мудрика — Мареска объяснил, чего ждет от украинца
В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги "Челси" с минимальным счетом обыграл "Борнмут". Это первая за 18 матчей "сухая" победа "синих" на выезде.
Мудрик сыграл только 80 минут за четыре тура АПЛ, сообщает Daily Mail.
"Челси" набрал три очка по итогам матча с "Борнмутом" благодаря голу, который Кристофер Нкунку забил на 86 минуте. Украинский защитник "вишен" Илья Забарный не сумел помочь своей команде в эпизоде с пропущенным мячом. Другой футболист сборной Украины Михаил Мудрик на поле так и не появился.
Что тренер "Челси" сказал о Мудрике
На послематчевой пресс-конференции Энцо Мареска подтвердил, что рассчитывает на всех футболистов лондонской команды. Наставник "Челси" особо отметил Михаила Мудрика и заявил, что украинец будет выходить на поле. Впереди у "синих" много матчей в четырех турнирах, и тренеру "синих" необходимы все игроки команды.
"Есть несколько вариантов для использования флангов. Мы рассчитываем и на Мишу, и на Нету. Они это знают и не беспокоятся. В команде должна быть конкуренция для того, чтобы каждый футболист в любой момент мог продемонстрировать максимум своих возможностей на поле. Хоть на 90 минут, хоть на 10", — рассказал Мареска.
"Челси" поднялся на 7 место в турнирной таблице благодаря победе над "Борнмутом". В следующем туре УПЛ команда Энцо Марески сыграет на выезде против "Вест Хэма".
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