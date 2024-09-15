Мареска ответил на вопрос, будет ли Мудрик играть за Челси

Михаил Мудрик в "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги "Челси" с минимальным счетом обыграл "Борнмут". Это первая за 18 матчей "сухая" победа "синих" на выезде.

Мудрик сыграл только 80 минут за четыре тура АПЛ, сообщает Daily Mail.

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"Челси" набрал три очка по итогам матча с "Борнмутом" благодаря голу, который Кристофер Нкунку забил на 86 минуте. Украинский защитник "вишен" Илья Забарный не сумел помочь своей команде в эпизоде с пропущенным мячом. Другой футболист сборной Украины Михаил Мудрик на поле так и не появился.

Михаил Мудрик в Лондоне. Фото: instagram.com/chelseafc/

Что тренер "Челси" сказал о Мудрике

На послематчевой пресс-конференции Энцо Мареска подтвердил, что рассчитывает на всех футболистов лондонской команды. Наставник "Челси" особо отметил Михаила Мудрика и заявил, что украинец будет выходить на поле. Впереди у "синих" много матчей в четырех турнирах, и тренеру "синих" необходимы все игроки команды.

"Есть несколько вариантов для использования флангов. Мы рассчитываем и на Мишу, и на Нету. Они это знают и не беспокоятся. В команде должна быть конкуренция для того, чтобы каждый футболист в любой момент мог продемонстрировать максимум своих возможностей на поле. Хоть на 90 минут, хоть на 10", — рассказал Мареска.

"Челси" поднялся на 7 место в турнирной таблице благодаря победе над "Борнмутом". В следующем туре УПЛ команда Энцо Марески сыграет на выезде против "Вест Хэма".

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