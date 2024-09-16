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Талановитим голкіпером збірної України цікавляться три клуби з Англії

16 вересня 2024 12:15
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Кращий воротар Євро-2024 Владислав Крапивцов на перегляді в Челсі
Владислав Крапивцов. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Три англійські клуби можуть поповнити склад кращим воротарем чемпіонату Європи-2024 серед гравців до 19 років. Владислав Крапивцов навіть може стати одноклубником Михайла Мудрика.

Про інтерес до Крапивцова трьох англійських клубів повідомило "ТаТоТаке".

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Крапивцовим раніше цікавився "Саутгемптон", який був четвертим клубом, але вони відмовились через проблеми з робочою візою у гравця.

Кого цікавить Крапивцов

Воротар збірної України U-19, який минулого сезону грав у "Дніпрі-1", цікавий "Челсі", "Халл Сіті" та "Сандерленду".

Наразі Крапивцов перебуває на перегляді в лондонському "Челсі" U-19 і вже з’явився на публіці з агентом Вадимом Шаблієм.

Владислав Крапивцов
Вадим Шаблій та Владислав Крапивцов. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

В "Халл Сіті" головний тренер Тім Волтер дуже зацікавлений в підписанні українця та бачить його в першій команді.

В "Сандерленді" задоволені співпрацею з українцями Назарієм Русиним та Тимуром Тутеровим й готові підписати третього.

Зазначимо, що після зняття "Дніпра-1" з УПЛ Крапивцов отримав статус вільного агента і підтримував форму у Харкові.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка України майже оголилась на спекотному тренуванні.

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футбол Челсі АПЛ Чемпіоншіп Сандерленд Владислав Крапивцов

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