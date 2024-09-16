Кращий воротар Євро-2024 Владислав Крапивцов на перегляді в Челсі

Талановитим голкіпером збірної України цікавляться три клуби з Англії
Три англійські клуби можуть поповнити склад кращим воротарем чемпіонату Європи-2024 серед гравців до 19 років. Владислав Крапивцов навіть може стати одноклубником Михайла Мудрика.
Про інтерес до Крапивцова трьох англійських клубів повідомило "ТаТоТаке".
Крапивцовим раніше цікавився "Саутгемптон", який був четвертим клубом, але вони відмовились через проблеми з робочою візою у гравця.
Кого цікавить Крапивцов
Воротар збірної України U-19, який минулого сезону грав у "Дніпрі-1", цікавий "Челсі", "Халл Сіті" та "Сандерленду".
Наразі Крапивцов перебуває на перегляді в лондонському "Челсі" U-19 і вже з’явився на публіці з агентом Вадимом Шаблієм.
В "Халл Сіті" головний тренер Тім Волтер дуже зацікавлений в підписанні українця та бачить його в першій команді.
В "Сандерленді" задоволені співпрацею з українцями Назарієм Русиним та Тимуром Тутеровим й готові підписати третього.
Зазначимо, що після зняття "Дніпра-1" з УПЛ Крапивцов отримав статус вільного агента і підтримував форму у Харкові.
Нагадаємо, олімпійська чемпіонка України майже оголилась на спекотному тренуванні.
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