Кращий воротар Євро-2024 Владислав Крапивцов на перегляді в Челсі

Владислав Крапивцов. Фото: УАФ

Три англійські клуби можуть поповнити склад кращим воротарем чемпіонату Європи-2024 серед гравців до 19 років. Владислав Крапивцов навіть може стати одноклубником Михайла Мудрика.

Про інтерес до Крапивцова трьох англійських клубів повідомило "ТаТоТаке".

Читайте також:

Крапивцовим раніше цікавився "Саутгемптон", який був четвертим клубом, але вони відмовились через проблеми з робочою візою у гравця.

Кого цікавить Крапивцов

Воротар збірної України U-19, який минулого сезону грав у "Дніпрі-1", цікавий "Челсі", "Халл Сіті" та "Сандерленду".

Наразі Крапивцов перебуває на перегляді в лондонському "Челсі" U-19 і вже з’явився на публіці з агентом Вадимом Шаблієм.

Вадим Шаблій та Владислав Крапивцов. Фото: instagram.com/vladislavkrap/

В "Халл Сіті" головний тренер Тім Волтер дуже зацікавлений в підписанні українця та бачить його в першій команді.

В "Сандерленді" задоволені співпрацею з українцями Назарієм Русиним та Тимуром Тутеровим й готові підписати третього.

Зазначимо, що після зняття "Дніпра-1" з УПЛ Крапивцов отримав статус вільного агента і підтримував форму у Харкові.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка України майже оголилась на спекотному тренуванні.

"Челсі" розраховує на Мудрика — Мареска пояснив, чого чекає від українця.

Шовковський назвав кадрові проблеми "Динамо" після перемоги над "Зорею".

Усик назвав свого кумира у футболі — це не українець.

Піхальонок назвав причину поразки збірної України у двох матчах Ліги Націй.