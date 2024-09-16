Артем Довбик забил гол за Рому — как прокомментировали гол болельщики римлян

Артем Довбик. Фото: "Рома"

В четвертом туре Серии А "Рома" Артема Довбика сыграла на выезде вничью с "Дженоа" Руслана Малиновского. Гол в составе римлян забил украинский нападающий.

В ходе и после игры футболисты римлян активно комментировали гол Довбика, передает портал Новини.LIVE.

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Артем Довбик. Фото: x.com/artemdovbyk9

Что говорили о Довбике

Большинство болельщиков радовались тому, что Довбик наконец забил за клуб. При этом были недовольны тем, что игрок не использовал два других голевых момента, которые украинец должен был реализовывать.

Несмотря на забитый гол, партнеры по команде продолжают не видеть украинца на футбольном поле. Несколько раз, когда Артем был в хорошей позиции для удара партнеры не отдавали пас и либо неудачно пробивали, либо теряли мяч.

alessioxcvii: "Украинский демон".

_iamsantopietroenzo_: "После того потерянного момента он просто должен был забить, иначе за ним уже стояла тень Темми..."

bertabelodesdot: "Наконец-то он разблокирован. Играем хорошо, но приглушены для скреблинга".

sergiolerro: "Он понял, что Фараон и Жота не могут и не должны сидеть на скамейке запасных... надеемся, что так будет и дальше".

brook.sonko: "Но тех, кто уже после первого матча его критиковал, что-то не видно, так держать, Артем!"

albertolaversa_: "Было очевидно, что как только я отпущу его в фэнтези-футболе, он сразу же забьет против меня".

queseraswera: "В прошлом сезоне у Довбика такая хорошая статистика, как он мог перейти в "Рому"?"

Claugia1977: "Довбик забил, но это недостаточно хорошо; он должен был забить по меньшей мере два мяча. Пропустил два момента перед вратарем, а если бы это был Абрахам, то его бы раскритиковали".

rafaleaobestlw: "Но это не меняет ничего. Не могу сказать, что Довбик должен остаться без голов на весь сезон".

Te_mMADRIDISTA: "Пусть Довбик забил свой первый гол, но это уже неважно, потому что идиоты не могут удержать ни одного чертового результата до 90-й минуты".

0021asroma: "Сегодня наконец-то забил Довбик. Это единственная маленькая радость, которую я буду иметь на этой неделе".

"Рома" после четырех туров имеет в активе три очка и занимает 16-е место в турнирной таблице.

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