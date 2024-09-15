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Довбик не помог Роме одержать важную победу — как забил украинец

15 сентября 2024 15:41
Валерий Ковалевич - Редактор
Довбик не помог Роме одержать первую победу в Серии А
Артем Довбик забил первый гол за "Рому". Фото: instagram.com/officialasroma/
Валерий Ковалевич - Редактор

В четвертом туре чемпионата Италии по футболу "Рома" сыграла вничью на выезде с "Дженоа". На поле встретились два футболиста сборной Украины

Артем Довбик забил свой первый гол в составе римской команды, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Итальянская "Рома" могла прервать серию без побед, которая до встречи с "Дженоа" составляла четыре матча. Артем Довбик был близок к тому, чтобы помочь "волкам" набрать три балла на поле соперника из Генуи, но концовка встречи разочаровала гостей. Украинец записал на свой счет первое результативное действие в Италии. 

Артем Довбик
Артем Довбик в матче против "Дженоа". Фото: instagram.com/officialasroma/

Как сыграл Довбик 

Форвард сборной Украины провел на поле 81 минуту перед тем, как был заменен на Эльдора Шомуродова. За это время Артем Довбик нанес три удара по воротам "Дженоа", дважды попал в створ и забил гол на 37-й минуте. Голкипер "грифонов" отбил мяч перед собой после дальнего удара Голлини. Довбик первым оказался на подборе в чужой штрафной и оформил взятие ворот соперника. 

Однако на шестой добавленной минуте к матчу Де Винтер принес "Дженоа" ничью со счетом 1:1. "Рома" не сумела довести матч до победы, которая стала бы для подопечных Даниэле Де Росси первой в сезоне. Столичная команда оказалась на 15 месте в турнирной таблице. "Дженоа" занимает 9 строчку. Руслан Малиновский вышел на поле с самого начала второго тайма и нанес один неточный удар по воротам соперника. 

Напомним, олимпийская чемпионка Украины почти обнажилась на жаркой тренировке. 

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спорт футбол Артем Довбик Серия А ФК Рома (Рим)

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