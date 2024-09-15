Довбик не допоміг Ромі здобути першу перемогу в Серії А

Артем Довбик забив перший гол за "Рому". Фото: instagram.com/officialasroma/

У четвертому турі чемпіонату Італії з футболу "Рома" зіграла у нічию на виїзді із "Дженоа". На полі зустрілися два футболісти збірної України.

Артем Довбик забив свій перший гол у складі римської команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Італійська "Рома" майже зуміла перервати серію без перемог, яка до зустрічі з "Дженоа" складала чотири матчі. Артем Довбик міг допомогти "вовкам" набрати три бали на полі суперника із Генуї, але фінал зустрічі розчарував гостей. Українець записав на свій рахунок першу результативну дію в Італії.

Артем Довбик у матчі проти "Дженоа". Фото: instagram.com/officialasroma/

Як зіграв Довбик

Форвард збірної України провів на полі 81 хвилину перед тим, як його замінили на Ельдора Шомуродова. За цей час Артем Довбик завдав трьох ударів по воротах "Дженоа", двічі влучив у ворота і забив гол на 37-й хвилині. Голкіпер "грифонів" відбив м'яч перед собою після дальнього удару Голліні. Довбик першим опинився на підборі в чужому штрафному майданчику й оформив взяття воріт суперника.

Проте на шостій доданій хвилині Де Вінтер приніс "Дженоа" нічию із рахунком 1:1. "Рома" не зуміла довести матч до перемоги, яка могла стати для підопічних Даніеле Де Россі першою в сезоні. Столична команда займає 15 місце у турнірній таблиці. "Дженоа" піднялась на 9 рядок. Руслан Маліновський вийшов на поле з самого початку другого тайму і завдав неточного удару по воротах суперника.

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