Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Перший гол Довбика за Рому — як відреагували італійські уболівальники arrow

Перший гол Довбика за Рому — як відреагували італійські уболівальники

16 вересня 2024 09:54
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Артем Довбик забив гол за Рому — як прокоментували гол уболівальники римлян
Артем Довбик. Фото: "Рома"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У четвертому турі Серії А "Рома" Артема Довбика зіграла на виїзді внічию з "Дженоа" Руслана Маліновського. Гол у складі римлян забив український форвард.

Під час та після гри футболісти римлян активно коментували гол Довбика, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: x.com/artemdovbyk9

Що казали про Довбика

Більшість уболівальників раділи тому, що Довбик нарешті забив за клуб. При цьому були незадоволені тим, що гравець не використав два інші гольові моменти, які українець мав реалізовувати.

Попри забитий гол партнери по команді продовжують не бачити українця на футбольному полі. Кулька разів, коли Артем був у хорошій позиції для удару партнери не віддавали пас та або невдало пробивали, або втрачали м’яч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AS Roma (@officialasroma)

alessioxcvii: "Український демон".

_iamsantopietroenzo_: "Після того змарнованого моменту він просто мав забити, інакше за ним уже стояла тінь Теммі..."

bertabelodesdot: "Нарешті він розблокований. Граємо добре, але приглушені для скреблінгу".

sergiolerro: "Він зрозумів, що Фараон і Жота не можуть і не повинні сидіти на лаві запасних... сподіваємось, що так буде й надалі".

brook.sonko: "Але тих, хто вже після першого матчу його критикував, щось не видно, так тримати, Артем!"

albertolaversa_: "Було очевидно, що як тільки я його відпущу у фентезі-футболі, він одразу ж заб'є проти мене".

queseraswera: "Минулого сезону у Довбика така хороша статистика, як він міг перейти в "Рому"?"

Claugia1977: "Довбик забив, але це недостатньо добре; він мав забити щонайменше два м'ячі. Пропустив два моменти перед воротарем, а якби це був Абрахам, то його б розкритикували".

rafaleaobestlw: "Але це не змінює нічого. Не можу сказати, що Довбик мав залишитися без голів на весь сезон".

Te_mMADRIDISTA: "Нехай Довбик забив свій перший гол, але це вже не має значення, бо ідіоти не можуть втримати жодного чортового результату до 90-ї хвилини".

0021asroma: "Сьогодні нарешті забив Довбик. Це єдина маленька радість, яку я матиму цього тижня".

"Рома" після чотирьох турів має в активі три очка, та посідає 16-те місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка України майже оголилась на спекотному тренуванні.

"Челсі" розраховує на Мудрика — Мареска пояснив, чого чекає від українця.

Шовковський назвав кадрові проблеми "Динамо" після перемоги над "Зорею".

Усик назвав свого кумира у футболі — це не українець.

Піхальонок назвав причину поразки збірної України у двох матчах Ліги Націй.

футбол Артем Довбик Серія А українські легіонери (футбол) ФК Рома (Рим)

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:00 Зарплати від 25 тис. до 200 тис. грн — ТОП-10 вакансій у Нацгвардії

10:51 Відомо, як Шовковський ставиться до легіонера Динамо, якого "маринує" у запасі

10:43 Чекав на руський мир і допомагав окупантам — в Одесі затримали пенсіонера

10:40 У Сумах пролунали потужні вибухи

10:39 В Європі зросла кількість загиблих через повені — синоптик назвала причини катаклізму

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

10:34 Окупанти за добу 14 разів вдарили по Харківщині — є багато поранених і загиблий

10:19 Тисячі одеситів до вечора залишились без світла — адреси

10:19 В Україні стрімко дорожчає популярний вид м’яса — нові ціни

10:08 Дональд Трамп прокоментував спробу замаху на його життя

09:54 Перший гол Довбика за Рому — як відреагували італійські уболівальники

11:00 Зарплати від 25 тис. до 200 тис. грн — ТОП-10 вакансій у Нацгвардії

10:51 Відомо, як Шовковський ставиться до легіонера Динамо, якого "маринує" у запасі

10:43 Чекав на руський мир і допомагав окупантам — в Одесі затримали пенсіонера

10:40 У Сумах пролунали потужні вибухи

10:39 В Європі зросла кількість загиблих через повені — синоптик назвала причини катаклізму

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

10:34 Окупанти за добу 14 разів вдарили по Харківщині — є багато поранених і загиблий

10:19 Тисячі одеситів до вечора залишились без світла — адреси

10:19 В Україні стрімко дорожчає популярний вид м’яса — нові ціни

10:08 Дональд Трамп прокоментував спробу замаху на його життя

09:54 Перший гол Довбика за Рому — як відреагували італійські уболівальники

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2024
Text

18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Text

17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

14 вересня 2024
Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію