Артем Довбик забив гол за Рому — як прокоментували гол уболівальники римлян

Артем Довбик. Фото: "Рома"

У четвертому турі Серії А "Рома" Артема Довбика зіграла на виїзді внічию з "Дженоа" Руслана Маліновського. Гол у складі римлян забив український форвард.

Під час та після гри футболісти римлян активно коментували гол Довбика, передає портал Новини.LIVE.

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Артем Довбик. Фото: x.com/artemdovbyk9

Що казали про Довбика

Більшість уболівальників раділи тому, що Довбик нарешті забив за клуб. При цьому були незадоволені тим, що гравець не використав два інші гольові моменти, які українець мав реалізовувати.

Попри забитий гол партнери по команді продовжують не бачити українця на футбольному полі. Кулька разів, коли Артем був у хорошій позиції для удару партнери не віддавали пас та або невдало пробивали, або втрачали м’яч.

alessioxcvii: "Український демон".

_iamsantopietroenzo_: "Після того змарнованого моменту він просто мав забити, інакше за ним уже стояла тінь Теммі..."

bertabelodesdot: "Нарешті він розблокований. Граємо добре, але приглушені для скреблінгу".

sergiolerro: "Він зрозумів, що Фараон і Жота не можуть і не повинні сидіти на лаві запасних... сподіваємось, що так буде й надалі".

brook.sonko: "Але тих, хто вже після першого матчу його критикував, щось не видно, так тримати, Артем!"

albertolaversa_: "Було очевидно, що як тільки я його відпущу у фентезі-футболі, він одразу ж заб'є проти мене".

queseraswera: "Минулого сезону у Довбика така хороша статистика, як він міг перейти в "Рому"?"

Claugia1977: "Довбик забив, але це недостатньо добре; він мав забити щонайменше два м'ячі. Пропустив два моменти перед воротарем, а якби це був Абрахам, то його б розкритикували".

rafaleaobestlw: "Але це не змінює нічого. Не можу сказати, що Довбик мав залишитися без голів на весь сезон".

Te_mMADRIDISTA: "Нехай Довбик забив свій перший гол, але це вже не має значення, бо ідіоти не можуть втримати жодного чортового результату до 90-ї хвилини".

0021asroma: "Сьогодні нарешті забив Довбик. Це єдина маленька радість, яку я матиму цього тижня".

"Рома" після чотирьох турів має в активі три очка, та посідає 16-те місце в турнірній таблиці.

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