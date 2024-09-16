Шовковский доволен Брайаном Себальосом, но пока редко выпускает на поле

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" провело активное летнее трансферное окно. Одним из приобретений был колумбийский центральный защитник Брайан Себальос, который сыграл за киевлян лишь несколько минут в официальных матчах.

О положении Себальоса в "Динамо" сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

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Источник рассказал, что по его информации, Шовковскому нравится Себальос, поскольку тот на тренировках показывает хорошие показатели.

На тренировках "Динамо" колумбиец выполняет все необходимые установки, показывает отличную скорость и высокий прыжок, что компенсирует недостаток роста. Как известно, на позицию центрального защитника Шовковский хотел более высокого игрока.

Брайан Себальос во время тренировки. Фото: "Динамо"

Относительно личностных качеств, Себальоса называют приятным для коллектива, не токсичным. К тому же он хорош в плане профессионализма.

Также источник отметил, что Себальос должен был выйти на матч против "Зари" с первых минут, но за день до игры почувствовал себя плохо и поэтому вышел лишь в добавленное время.

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