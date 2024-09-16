Шовковський задоволений Браяном Себальйосом, але поки рідко випускає на поле

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" провело активне літнє трансферне вікно. Одним із придбань був колумбійський центральний захисник Браян Себальйос, який зіграв за киян лише кілька хвилин в офіційних матчах.

Про становище Себальйоса в "Динамо" повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі "ТаТоТаке".

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Джерело розповіло, що за його інформацією, Шовковському подобається Себальйос, оскільки той на тренуваннях показує хороші показники.

На тренуваннях "Динамо" колумбієць виконує всі необхідні установки, показує відмінну швидкість та високий стрибок, що компенсує нестачу зросту. Як відомо, на позицію центрального захисника Шовковський хотів вищого гравця.

Брайан Себальйос під час тренування. Фото: "Динамо"

Щодо особистісних якостей, Себальйоса називають приємним для колективу, не токсичним. До того ж він добрий у плані професіоналізму.

Також джерело відзначило, що Себальйос мав вийти на матч проти "Зорі" з перших хвилин, але за день до гри відчув себе погано і тому вийшов лише у доданий час.

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