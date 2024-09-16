Дружина Андрія Луніна здивувала відвертими фото у купальнику біля басейну

Дружина Луніна роздяглася на камеру, після того як воротар підписав контракт із Реалом
Дружина голкіпера збірної України та мадридського "Реала" Андрія Луніна в соцмережах рідко тішить відвертими знімками. Проте дівчина наважилася зробити свої фото у несподіваних ракурсах.
Нові фото Анастасія Томазова опублікувала в Instagram.
Томазова більше уваги приділяє Instagram Луніна, ніж своєму. При цьому дівчина іноді тішить своїх 181 тисячу підписників.
Дружина Луніна роздяглася на камеру
У своїй останній публікації Томазова залишилася лише в одному купальнику, який дозволив оцінити її спортивну форму.
Нікого не повинно дивувати, що Анастасія позувала на тлі басейну, де більше часу приділила зйомкам фото і відео, ніж купанню.
До того ж Анастасія вирішила розіграти свій привабливий купальник серед підписників.
Зазначимо, що раніше Лунін підписав новий контракт із мадридським "Реалом" до 30 червня 2030 року. Зарплата гравця збільшилася з 2,5 млн євро до 4,5 млн євро.
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