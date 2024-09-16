Дружина Андрія Луніна здивувала відвертими фото у купальнику біля басейну

Дружина Андрія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Дружина голкіпера збірної України та мадридського "Реала" Андрія Луніна в соцмережах рідко тішить відвертими знімками. Проте дівчина наважилася зробити свої фото у несподіваних ракурсах.

Нові фото Анастасія Томазова опублікувала в Instagram.

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Томазова більше уваги приділяє Instagram Луніна, ніж своєму. При цьому дівчина іноді тішить своїх 181 тисячу підписників.

Андрій Лунін та Анастасія Томазова. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Дружина Луніна роздяглася на камеру

У своїй останній публікації Томазова залишилася лише в одному купальнику, який дозволив оцінити її спортивну форму.

Нікого не повинно дивувати, що Анастасія позувала на тлі басейну, де більше часу приділила зйомкам фото і відео, ніж купанню.

Дружина Андрія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Дружина Андрія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Дружина Андрія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica/

До того ж Анастасія вирішила розіграти свій привабливий купальник серед підписників.

Зазначимо, що раніше Лунін підписав новий контракт із мадридським "Реалом" до 30 червня 2030 року. Зарплата гравця збільшилася з 2,5 млн євро до 4,5 млн євро.

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