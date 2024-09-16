Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Елегантна та сексуальна дружина лідера збірної України постала в образі богині arrow

Елегантна та сексуальна дружина лідера збірної України постала в образі богині

16 вересня 2024 07:48
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Дружина Олександра Зінченка постала в образі богині на тлі найкрасивішого заходу сонця
Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Дружина лівого захисника збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка виявилася богинею. Саме у цій тематиці Влада Седан представила нове відео.

Відома журналістка показала в Instagram як поєднати елегантність та сексуальність.

Читайте також:

Зазначимо, що Седан є найпопулярнішою з усіх дружин українських футболістів. Кількість підписників дівчини в Instagram складає 700 тисяч людей.

Влада Седан
Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада Седан мандрує поки чоловік на роботі

У своїй публікації Седан постала на тлі гарного берега моря та неймовірного заходу сонця. Одягнена Влада була в елегантну довгу сукню, що нагадувала грецьку богиню.

"Українська Афродіта", — написала Седан.

Зазначимо, що Седан та Зінченко одружилися у серпні 2020 року. Цікаво, що 1 серпня 2021 року у пари народилася дочка Єва, а 2 серпня 2023 року на світ з'явилася дочка Лея.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка України майже оголилась на спекотному тренуванні.

"Челсі" розраховує на Мудрика — Мареска пояснив, чого чекає від українця.

Шовковський назвав кадрові проблеми "Динамо" після перемоги над "Зорею".

Усик назвав свого кумира у футболі — це не українець.

Піхальонок назвав причину поразки збірної України у двох матчах Ліги Націй.

футбол Збірна України з футболу Олександр Зінченко Арсенал Влада Седан дружини футболістів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:00 Допомога у 25 тис. грн від Червоного хреста — хто і як може отримати виплати

Text

08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

07:30 Черги на кордоні України — яким КПП загрожують кілометрові затори

07:30 Зарплата бійців ЗСУ, що потрапили в полон чи зникли безвісті — як отримати гроші родині

07:21 На Харківщині СБУ не заплатила фірмі за зберігання зерна — що вирішив суд

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

07:01 Клієнти ПриватБанку скаржаться на махінації з картками — банк пояснив, чому зникають гроші

07:00 Туреччина виступає за мирні перемовини України з РФ — у якому форматі вони мають відбутися

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт у вересні

06:33 Кількість постраждалих від авіаудару по Харкову зросла — яка зараз ситуація у місті

06:30 Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштують зернові у вересні

08:00 Допомога у 25 тис. грн від Червоного хреста — хто і як може отримати виплати

07:30 Черги на кордоні України — яким КПП загрожують кілометрові затори

07:30 Зарплата бійців ЗСУ, що потрапили в полон чи зникли безвісті — як отримати гроші родині

07:21 На Харківщині СБУ не заплатила фірмі за зберігання зерна — що вирішив суд

07:01 Клієнти ПриватБанку скаржаться на махінації з картками — банк пояснив, чому зникають гроші

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

07:00 Туреччина виступає за мирні перемовини України з РФ — у якому форматі вони мають відбутися

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт у вересні

06:33 Кількість постраждалих від авіаудару по Харкову зросла — яка зараз ситуація у місті

06:30 Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштують зернові у вересні

06:24 Трагедії у Львові та Полтаві — як львів'яни реагують на сигнали повітряної тривоги

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2024
Text

18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Text

17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

14 вересня 2024
Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію