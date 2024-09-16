Дружина Олександра Зінченка постала в образі богині на тлі найкрасивішого заходу сонця

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Дружина лівого захисника збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка виявилася богинею. Саме у цій тематиці Влада Седан представила нове відео.

Відома журналістка показала в Instagram як поєднати елегантність та сексуальність.

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Зазначимо, що Седан є найпопулярнішою з усіх дружин українських футболістів. Кількість підписників дівчини в Instagram складає 700 тисяч людей.

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада Седан мандрує поки чоловік на роботі

У своїй публікації Седан постала на тлі гарного берега моря та неймовірного заходу сонця. Одягнена Влада була в елегантну довгу сукню, що нагадувала грецьку богиню.

"Українська Афродіта", — написала Седан.

Зазначимо, що Седан та Зінченко одружилися у серпні 2020 року. Цікаво, що 1 серпня 2021 року у пари народилася дочка Єва, а 2 серпня 2023 року на світ з'явилася дочка Лея.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка України майже оголилась на спекотному тренуванні.

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