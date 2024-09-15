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Зинченко получил новую травму — что известно

15 сентября 2024 16:41
Валерий Ковалевич - Редактор
В Арсенале назвали травму Александра Зинченко
Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/
Валерий Ковалевич - Редактор

Защитник сборной Украины Александр Зинченко не сыграл за "Арсенал" в четвертом туре Премьер-лиги. Футболист был вынужден пропустить Лондонского дерби с "Тоттенхэмом".

Зинченко получил новую травму, сообщает официальный аккаунт "Арсенала" в соцсети "X". 

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Главный тренер "канониров" Микель Артета не смог рассчитывать на двух основных игроков команды перед матчем с "Тоттенхэмом". Александр Зинченко и Мартин Эдегор оказались в лазарете с разными повреждениями. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/arsenal/

Когда Зинченко вернется на поле 

Согласно сообщению "Арсенала", Мартин Эдегор травмировал лодыжку, а Александр Зинченко ощутил дискомфорт в икроножной мышце. Норвежец получил повреждение в матче за национальную команду, а украинец травмировался на тренировке "канониров". 

Оба футболиста не смогли принять участие в игре с "Тоттенхэмом" в одном из центральных матчей тура АПЛ. Пока неизвестно, когда Зинченко сможет снова помочь "Арсеналу" на поле. Однако если его травма окажется легкой, украинец сможет сыграть уже на следующей неделе. 

В сезоне 2024/2025 Зинченко успел сыграть два матча за "Арсенал" и не отметился результативными действиями. 

Напомним, олимпийская чемпионка Украины почти обнажилась на жаркой тренировке. 

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спорт футбол Александр Зинченко Арсенал АПЛ

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