В Арсенале назвали травму Александра Зинченко

Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник сборной Украины Александр Зинченко не сыграл за "Арсенал" в четвертом туре Премьер-лиги. Футболист был вынужден пропустить Лондонского дерби с "Тоттенхэмом".

Зинченко получил новую травму, сообщает официальный аккаунт "Арсенала" в соцсети "X".

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Главный тренер "канониров" Микель Артета не смог рассчитывать на двух основных игроков команды перед матчем с "Тоттенхэмом". Александр Зинченко и Мартин Эдегор оказались в лазарете с разными повреждениями.

Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/arsenal/

Когда Зинченко вернется на поле

Согласно сообщению "Арсенала", Мартин Эдегор травмировал лодыжку, а Александр Зинченко ощутил дискомфорт в икроножной мышце. Норвежец получил повреждение в матче за национальную команду, а украинец травмировался на тренировке "канониров".

Оба футболиста не смогли принять участие в игре с "Тоттенхэмом" в одном из центральных матчей тура АПЛ. Пока неизвестно, когда Зинченко сможет снова помочь "Арсеналу" на поле. Однако если его травма окажется легкой, украинец сможет сыграть уже на следующей неделе.

В сезоне 2024/2025 Зинченко успел сыграть два матча за "Арсенал" и не отметился результативными действиями.

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