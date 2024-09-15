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Зінченко отримав нову травму — що відомо

15 вересня 2024 16:41
Валерій Ковалевич - Редактор
В Арсеналі назвали травму Олександра Зінченка
Олександр Зінченко у матчі за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/
Валерій Ковалевич - Редактор

Захисник збірної України Олександр Зінченко не зіграв за "Арсенал" у четвертому турі Прем'єр-ліги. Футболіст змушений був пропустити Лондонського дербі з "Тоттенгемом".

Зінченко отримав нову травму, повідомляє офіційний аккаунт "Арсеналу" у соцмережі "X".

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Головний тренер "канонірів" Мікель Артета не зміг розраховувати на двох основних гравців команди перед матчем із "Тоттенгемом". Олександр Зінченко та Мартін Едегор опинилися у лазареті з різними пошкодженнями.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/arsenal/

Коли Зінченко повернеться на поле

Згідно з повідомленням "Арсеналу", Мартін Едегор травмував кісточку, а Олександр Зінченко відчув дискомфорт у литковому м'язі. Норвежець отримав ушкодження у матчі за національну команду, а українець травмувався на тренуванні "канонірів".

Обидва футболісти не змогли взяти участь у грі з "Тоттенгемом" в одному з центральних матчів туру АПЛ. Поки невідомо, коли Зінченко зможе знову допомогти "Арсеналу" на полі. Однак, якщо його травма виявиться легкою, українець зможе зіграти вже наступного тижня.

У сезоні 2024/2025 Зінченко встиг провів два матчі за "Арсенал" та не відзначився результативними діями.

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спорт футбол Олександр Зінченко Арсенал АПЛ

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