Жена Александра Зинченко предстала в образе богини на фоне красивейшего заката

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Супруга левого защитника сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко оказалась богиней. Именно в этой тематике Влада Седан представила новое видео.

Известная журналистка показала в Instagram как совместить элегантность и сексуальность.

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Отметим, что Седан является самой популярной из всех жен украинских футболистов. Количество подписчиков девушки в Instagram составляет 700 тысяч человек.

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада Седан путешествует пока муж на работе

В своей публикации Седан предстала на фоне красивого берега мора и невероятного заката. Одета Влада была в элегантном длинном платье, напоминавшем греческую богиню.

"Украинская Афродита", — написала Седан.

Отметим, что Седан и Зинченко поженились в августе 2020 года. Интересно, что 1 августа 2021-го у пары родилась дочь Ева, а 2 августа 2023-го на свет появилась дочь Лея.

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