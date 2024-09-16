Жена Александра Зинченко предстала в образе богини на фоне красивейшего заката

Элегантная и сексуальная жена лидера сборной Украины предстала в образе богини
Супруга левого защитника сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко оказалась богиней. Именно в этой тематике Влада Седан представила новое видео.
Известная журналистка показала в Instagram как совместить элегантность и сексуальность.
Отметим, что Седан является самой популярной из всех жен украинских футболистов. Количество подписчиков девушки в Instagram составляет 700 тысяч человек.
Влада Седан путешествует пока муж на работе
В своей публикации Седан предстала на фоне красивого берега мора и невероятного заката. Одета Влада была в элегантном длинном платье, напоминавшем греческую богиню.
"Украинская Афродита", — написала Седан.
Отметим, что Седан и Зинченко поженились в августе 2020 года. Интересно, что 1 августа 2021-го у пары родилась дочь Ева, а 2 августа 2023-го на свет появилась дочь Лея.
Напомним, олимпийская чемпионка Украины почти обнажилась на жаркой тренировке.
"Челси" рассчитывает на Мудрика — Мареска объяснил, чего ждет от украинца.
Шовковский назвал кадровые проблемы "Динамо" после победы над "Зарей".
Усик назвал своего кумира в футболе — это не украинец.
Пихаленок назвал причину поражения сборной Украины в двух матчах Лиги Наций.
Читайте Новини.LIVE!