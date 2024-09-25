Колишня дівчина зірки Динамо Вербича роздяглася на камеру та показала свої форми

Колишня Беньяміна Вербича Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Колишня дівчина вінгера київського "Динамо" та збірної Словенії Беньяміна Вербича знову оголила своє струнке тіло. Красуня показала, чим привернула увагу футболіста.

У Instagram Альвіна Царенко показала яскраву білизну та свою фігуру.

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Мама дитини Вербича активно веде Instagram, де постійно публікує фото у купальниках чи спідній білизні. Така активність дозволила їй залучити 415 тисяч підписників.

Колишня Беньяміна Вербича Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Колишня Вербича показала всю себе

На своїй сторінці в соціальній мережі Царенко постала в одній нижній білизні червоного кольору. Вона закриває не велику частину тіла, залишивши видимими пишні сідниці і груди дівчини.

Колишня Беньяміна Вербича Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli/

Зазначимо, що Вербич зараз виступає за грецький "Панатінаїкос". При цьому футболіст майже не грає, а сидить у глибокому запасі. Царенко після початку повномасштабного російського вторгнення також переїхала до Греції, де закрутила роман із одним із гравців "Олімпіакосу".

Нагадаємо, раніше дружина футболіста збірної України засвітила на камеру свої пишні та привабливі форми.

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