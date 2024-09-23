Дружина футболіста Юхима Коноплі показала свої красиві форми в Instagram

Дружина Юхима Коноплі. Фото: instagram.com/stories/_konoplya.anastasia_

Дружина правого захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Юхима Коноплі продовжує працювати над своїм струнким спортивним тілом. Результати цієї роботи дівчина активно показує у соціальних мережах.

У своєму сторіз в Instagram Анастасія Конопля (Гладун) опублікувала чергове яскраве фото зі спортзалу.

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Анастасія активно веде свої соціальні мережі, але підписників у неї поки що не дуже багато — 11,4 тисяч осіб. При цьому дівчина настирливо виявляє бажання збільшити їх кількість.

Юхим Конопля та його дружина Анастасія Гладун. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_

Дружина Коноплі показала свою роботу над формами тіла

Свою останню публікацію у сторіз Конопля зробила зі спортзалу. Дівчина була одягнена у спортивний костюм із відкритим животом та глибоким декольте. Одяг підкреслив худий і витончений живіт і красиві контури грудей дівчини.

Дружина Юхима Коноплі у спортзалі. Фото: instagram.com/stories/_konoplya.anastasia_

Зазначимо, що 25-річний Конопля у поточному сезоні результативними діями не відзначався, але провів п'ять матчів, які здебільшого розпочинав у стартовому складі. Авторитетний статистичний портал "Трансмаркет" оцінює гравця у 6 млн євро.

Нагадаємо, раніше свої стрункі ноги на одному із курортів засвітила дружина Олександра Зінченка Влада Седан.

Також порадувала підписників своїми формами дружина захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря Дар'я Савіна, яка влаштувала фотосесію перед матчем Ліги чемпіонів з "Болоньєю".