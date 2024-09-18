Дружина Бондаря показала сексуальну фотосесію у формі Шахтаря

Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Дружина центрального захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Валерія Бондаря готується до матчу Ліги чемпіонів з "Болоньєю". Спеціально до гри в Італії дівчина показала, як футболка гірників може виглядати сексуально.

В останній публікації в Instagram Дар'я Савіна опублікувала фотосесію, зроблену в Італії перед матчем з "Болоньєю".

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Зазначимо, що Савіна є однією з найпопулярніших дружин футболістів у соціальних мережах. Лише у Instagram у дівчини 476 тисяч передплатників. Додає інтересу до Дарії той факт, що вона працює у пресслужбі "Шахтаря".

Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Дружина Бондаря показала, що форма "Шахтаря" може бути сексуальною

У своїй публікації Савіна постала перед публікою у футболці "Шахтаря", класичних чорних спідницях та піджаку.

Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Якщо врахувати, що Дар'я є красивою білявкою, яка стежить за собою та регулярно тренується у спортзалі, то фотосесія вийшла продуктивною — Савіна показала усі свої плюси.

Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

До початку відносин із Бондарем Савіна була ближчою до київського "Динамо", оскільки зустрічалася з форвардом столичного клубу Владиславом Супрягою.

Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Після розставання з Владиславом одноклубники Супряги вороже сприйняли рішення Дар'ї розпочати стосунки з Бондарем. На цьому ґрунті між футболістами були конфлікти.

Нагадаємо, дівчина зірки "Динамо" залишилася без одягу, намагаючись заманити підписників.

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