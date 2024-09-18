Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Дружина футболіста Шахтаря показала свої форми перед матчем Ліги чемпіонів — фото arrow

Дружина футболіста Шахтаря показала свої форми перед матчем Ліги чемпіонів — фото

18 вересня 2024 07:15
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Дружина Бондаря показала сексуальну фотосесію у формі Шахтаря
Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Дружина центрального захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Валерія Бондаря готується до матчу Ліги чемпіонів з "Болоньєю". Спеціально до гри в Італії дівчина показала, як футболка гірників може виглядати сексуально.

В останній публікації в Instagram Дар'я Савіна опублікувала фотосесію, зроблену в Італії перед матчем з "Болоньєю".

Читайте також:

Зазначимо, що Савіна є однією з найпопулярніших дружин футболістів у соціальних мережах. Лише у Instagram у дівчини 476 тисяч передплатників. Додає інтересу до Дарії той факт, що вона працює у пресслужбі "Шахтаря".

Дар'я Савіна
Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Дружина Бондаря показала, що форма "Шахтаря" може бути сексуальною

У своїй публікації Савіна постала перед публікою у футболці "Шахтаря", класичних чорних спідницях та піджаку.

Дар'я Савіна
Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/
Дар'я Савіна
Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Якщо врахувати, що Дар'я є красивою білявкою, яка стежить за собою та регулярно тренується у спортзалі, то фотосесія вийшла продуктивною — Савіна показала усі свої плюси.

Дар'я Савіна
Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/
Дар'я Савіна
Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

До початку відносин із Бондарем Савіна була ближчою до київського "Динамо", оскільки зустрічалася з форвардом столичного клубу Владиславом Супрягою.

Дар'я Савіна
Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/
Дар'я Савіна
Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Після розставання з Владиславом одноклубники Супряги вороже сприйняли рішення Дар'ї розпочати стосунки з Бондарем. На цьому ґрунті між футболістами були конфлікти.

Нагадаємо, дівчина зірки "Динамо" залишилася без одягу, намагаючись заманити підписників. 

Мудрик може перейти до клубу, який тричі вигравав Лігу чемпіонів. 

Захисник збірної України отримав важку травму

Вацко назвав нового Забарного в київському "Динамо". 

Дружина Луніна роздяглася на камеру, після того, як воротар підписав контракт із "Реалом".

ФК Шахтар Ліга чемпіонів Валерій Бондар дружини футболістів Болонья Дар'я Савіна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:21 На Львівщині курсант був відсутній на службі кілька годин — як його покарав суд

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП можливі затримки через затори вранці

07:01 ПриватБанк блокує зарплатні рахунки — як радять діяти

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:40 Зірка "Гри престолів" показала нареченого-аристократа

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

06:30 Ціни на пшеницю в Україні почали різко зростати — скільки коштує тонна зерна у вересні

06:10 Українцям назвали розмір пенсії при зарплаті 8 тис. грн

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми зі зниженням кредитного ліміту

05:35 У Київській та низці інших областей оголошено тривогу через "Шахеди"

07:21 На Львівщині курсант був відсутній на службі кілька годин — як його покарав суд

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП можливі затримки через затори вранці

07:01 ПриватБанк блокує зарплатні рахунки — як радять діяти

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:40 Зірка "Гри престолів" показала нареченого-аристократа

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

06:30 Ціни на пшеницю в Україні почали різко зростати — скільки коштує тонна зерна у вересні

06:10 Українцям назвали розмір пенсії при зарплаті 8 тис. грн

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми зі зниженням кредитного ліміту

05:35 У Київській та низці інших областей оголошено тривогу через "Шахеди"

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Text

21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Text

20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Text

20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Text

17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

Text

13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Text

11:45 Тиждень пам'яті загиблих журналістів — скільки медійників загинуло на війні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію