Челсі готується обміняти Мудрика на Лаутаро Мартінеса взимку

Михайло Мудрик у "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Лондонський "Челсі" активно готується до зимового трансферного вікна. Тому в клубі планують купити мінімум одну зірку та позбавитись від баласту.

Про плани "синіх" повідомив портал Fichajes.net.

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Мудрик не залишиться в "Челсі"

Головною метою "Челсі" на зимове трансферне вікно буде лідер міланського "Інтера" та збірної Аргентини Лаутаро Мартінес.

Наразі "Інтер" готовий розглянути пропозиції щодо свого капітана, з яким нещодавно продовжив контракт. При цьому перемовини мають починатися від 100 млн євро.

Михайло Мудрик після матчу. Фото: instagram.com/chelseafc/

"Челсі" не має таких грошей на трансфери, але у них є менша сума та талановиті гравці для обміну.

Наразі відомо, що "Челсі" готове обміняти Мартінеса на захисника Бенуа Бадіашиля та півзахисників Керні Чуквумеку й Михайла Мудрика. Також клуб додасть до них певну суму, яку визначать на перемовинах.

Зазначимо, якщо Мудрик не перейде в "Інтер", то йому все одно будуть шукати нову команду, оскільки в "Челсі" на його позицію прийшли Педру Нету, Джейдон Санчо та Жоао Фелікс. Також лівим вінгером може зіграти Крістофер Нкунку.

Цього сезону Мудрик зіграв за "Челсі" в чотирьох матчах, де зробив одну гольову передачу.

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