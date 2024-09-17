Челси готовится обменять Мудрика на Лаутаро Мартинеса зимой

Михаил Мудрик в "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Лондонский "Челси" активно готовится к зимнему трансферному окну. Поэтому в клубе планируют купить минимум одну звезду и избавиться от балласта.

О планах "синих" сообщил портал Fichajes.net.

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Мудрик не останется в "Челси"

Главной целью "Челси" на зимнее трансферное окно станет лидер миланского "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес.

Сейчас "Интер" готов рассмотреть предложения по своему капитану, с которым недавно продлил контракт. При этом переговоры должны начинаться со 100 млн евро.

Михаил Мудрик после матча. Фото: instagram.com/chelseafc/

У "Челси" нет таких денег на трансферы, но у них есть меньшая сумма и талантливые игроки для обмена.

Известно, что "Челси" готово обменять Мартинеса на защитника Бенуа Бадиашиля и полузащитников Керни Чуквумеку и Михаила Мудрика. Также клуб прибавит к ним определенную сумму, которую определят на переговорах.

Отметим, если Мудрик не перейдет в Интер, то ему все равно будут искать новую команду, поскольку в Челси на его позицию пришли Педру Нету, Джейдон Санчо и Жоао Феликс. Также левым вингером может сыграть Кристофер Нкунку.

В этом сезоне Мудрик сыграл за "Челси" в четырех матчах, где совершил одну голевую передачу.

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