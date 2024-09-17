Девушка Назария Волошина снова удивила откровенным фото в Instagram

Девушка Волошина Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Девушка полузащитника молодежной сборной Украины и киевского "Динамо" Назария Волошина продолжает этапировать публику. Это у нее получается, публикуя обычные видео, которые не подразумевают "перчинки".

В сторис Instagram Елизавета Кандыба опубликовала видео, на котором засветилась в одних трусиках.

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Кандыба очень активно ведет свой блог в Instagram, но пока смогла привлечь лишь 17 тысяч подписчиков. Возможно, с увеличением интереса к Волошину Елизавета также получит новых зрителей.

Девушка Волошина Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Девушка Волошина снова почти голая

В своих последних публикациях Кандыба выступила в роли модели для повседневной одежды.

При этом девушка засветилась на видео до того момента, когда успела одеть штаны и находилась на тот момент в трусиках. Отметим, что Кандыба никогда не стеснялась публиковать свои фото в белье в соцсетях.

Девушка Волошина осталась в белье. Фото: скриншот

В текущем сезоне Волошин сыграл в десяти матчах за "Динамо", где забил два гола и сделал два ассиста. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает 21-летнего игрока в 4 млн евро.

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