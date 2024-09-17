Дівчина Назарія Волошина знову здивувала відвертим фото у Instagram

Дівчина Волошина Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Дівчина півзахисника молодіжної збірної України та київського "Динамо" Назарія Волошина продовжує етапувати публіку. Це у неї виходить, публікуючи навіть звичайні відео, які не мають на увазі "перчинки".

У сторіс Instagram Єлизавета Кандиба опублікувала відео, на якому засвітилася в одних трусиках.

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Кандиба дуже активно веде свій блог у Instagram, але поки що змогла залучити лише 17 тисяч підписників. Можливо, зі збільшенням інтересу до Волошина Єлизавета також отримає нових глядачів.

Дівчина Волошина Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Дівчина Волошина знову майже гола

У своїх останніх публікаціях Кандиба виступила у ролі моделі для повсякденного одягу.

При цьому дівчина засвітилася на відео до того моменту, коли встигла одягнути штани і знаходилася на той момент у трусиках. Додамо, що Кандиба ніколи не соромилася публікувати свої фото у білизні у соцмережах.

Дівчина Волошина залишилася у білизні. Фото: скриншот

У поточному сезоні Волошин зіграв у десяти матчах за "Динамо", де забив два голи і зробив два асисти. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює 21-річного гравця у 4 млн євро.

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