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Вацко назвав нового Забарного в київському Динамо

16 вересня 2024 23:36
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Вацко назвав найбільш талановитого гравця в київському Динамо
Гравці "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Столичне "Динамо" наразі виховує гравця, який буде основним у збірній України. Його наразі вже оцінюють за прикладом Іллі Забарного.

Про молоду надію київського "Динамо" розповів коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-канала.

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За словами Вацка, найперспективнішим гравцем "Динамо" є центральний захисник Тарас Михавко. При цьому він невпевнений стосовно того, чи готовий молодий і талановитий гравець психологічно провести весь сезон у статусі основного центрального захисника.

Тарас Михавко
Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

Вацко вважає, якщо гравець буде готовий до цього ментально, то вже за півроку він може стати частиною національної збірної України, новим Забарним і коштувати мінімум 20 млн євро.

Цього сезону Михавко зіграв сім матчів, в яких зробив один асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,5 млн євро.

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Динамо УПЛ Ілля Забарний Віктор Вацко Тарас Михавко

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