Вацко назвал самого талантливого игрока в киевском Динамо

Вацко назвал нового Забарного в киевском Динамо
Столичное "Динамо" воспитывает игрока, который будет основным в сборной Украины. Его уже оценивают по примеру Ильи Забарного.
О молодой надежде киевского "Динамо" рассказал комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube канала.
У "Динамо" есть следующий Забарный
По словам Вацка, наиболее перспективным игроком "Динамо" является центральный защитник Тарас Михавко. При этом он не уверен в том, готов ли молодой и талантливый игрок психологически провести весь сезон в статусе основного центрального защитника.
Вацко считает, если игрок будет готов к этому ментально, то уже через полгода он может стать частью национальной сборной Украины, новым Забарным и стоить минимум 20 млн евро.
В этом сезоне Михавко сыграл семь матчей, в которых совершил один ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,5 млн. евро.
Напомним, первый гол Довбика за "Рому" — как отреагировали итальянские болельщики.
Элегантная и сексуальная жена лидера сборной Украины предстала в образе богини.
Талантливым голкипером сборной Украины интересуются три клуба из Англии.
Жена Лунина разделась на камеру, после того как вратарь подписал контракт с "Реалом".
Известно, как Шовковский относится к легионеру "Динамо", которого "маринует" в запасе.
Читайте Новини.LIVE!