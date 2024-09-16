Вацко назвал самого талантливого игрока в киевском Динамо

Игроки "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"

Столичное "Динамо" воспитывает игрока, который будет основным в сборной Украины. Его уже оценивают по примеру Ильи Забарного.

О молодой надежде киевского "Динамо" рассказал комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube канала.

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По словам Вацка, наиболее перспективным игроком "Динамо" является центральный защитник Тарас Михавко. При этом он не уверен в том, готов ли молодой и талантливый игрок психологически провести весь сезон в статусе основного центрального защитника.

Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

Вацко считает, если игрок будет готов к этому ментально, то уже через полгода он может стать частью национальной сборной Украины, новым Забарным и стоить минимум 20 млн евро.

В этом сезоне Михавко сыграл семь матчей, в которых совершил один ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,5 млн. евро.

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