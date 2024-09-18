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Жена футболиста Шахтера показала свои формы перед матчем Лиги чемпионов — фото

18 сентября 2024 07:15
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Жена Бондаря показала сексуальную фотосессию в форме Шахтера
Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Супруга центрального защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря готовится к матчу Лиги чемпионов с "Болоньей". Специально к игре в Италии девушка показала, как футболка горняков может выглядеть сексуально.

В последней публикации в Instagram Дарья Савина опубликовала фотосессию, сделанную в Италии перед матчем с "Болоньей".

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Отметим, что Савина является одной из самых популярных жен футболистов в социальных сетях. Только в Instagram у девушки 476 тысяч подписчиков. Прибавляет интереса к Дарье тот факт, что она работает в пресс-службе "Шахтера".

Дарья Савина
Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/

Жена Бондаря показала, что форма "Шахтера" может быть сексуальное

В своей публикации Савина предстала перед публикой в футболке "Шахтера", классических черных юбке и пиджаке.

Дарья Савина
Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/
Дарья Савина
Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/

Если учесть, что Дарья является красивой, белокурой девушкой, которая следит за собой и регулярно тренируется в спортзале, то фотосессия вышла продуктивной, поскольку Савина показала все свои плюсы.

Дарья Савина
Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/
Дарья Савина
Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/

До начала отношений с Бондарем Савина была ближе к киевскому "Динамо", поскольку встречалась с форвардом столичного клуба Владиславом Супрягой.

Дарья Савина
Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/
Дарья Савина
Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/

После расставания с Владиславом одноклубники Супряги враждебно восприняли решение Дарьи начать отношения с Бондарем. На этой почве между футболистами были конфликты.

Напомним, девушка звезды "Динамо" осталась без одежды, пытаясь заманить подписчиков — фото. 

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ФК Шахтер Лига чемпионов Валерий Бондарь жены футболистов Болонья Дарья Савина

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