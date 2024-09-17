Ворскла и сборная Украины U-21 потеряли Павлюка из-за травмы в матче с Рухом

Защитник сборной Украины получил тяжелую травму
В матче матча чемпионата Украины "Ворскла" — "Рух" команды сильнейшего не определили. При этом хозяева поля понесли кадровые потери.
Из-за серьезной травмы по ходу игры заменили футболиста "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Евгения Павлюка, передает Sport.ua.
"Ворскла" потеряла Павлюка
На 40-й минуте матча в попытке отобрать мяч у Дениса Пидгурского травмировался Павлюк и ему необходима была помощь врачей. На 43-й минуте защитника заменил Даниил Хрипчук.
После матча стало известно, что 22-летний футболист "Ворсклы" травмировал голень.
Дальнейшее обследование показало, что игроку необходима операция и длительное восстановление. Павлюк сможет вернуться на поле только через 4-5 месяцев. То есть, на него клуб сможет рассчитывать только после зимнего перерыва.
Павлюк в этом сезоне сыграл за "Ворсклу" в четырех матчах, где он заработал две желтые карточки. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 800 тысяч евро.
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