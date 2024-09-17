Ворскла та збірна України U-21 втратили Павлюка через травму в матчі з Рухом

Євген Павлюк. Фото: "Ворскла"

В матчі матчу чемпіонату України "Ворскла" — "Рух команди сильнішого не виявили. При цьому господарі поля зазнали кадрових втрат.

Через серйозну травму по ходу гри замінили футболіста "Ворскли" та молодіжної збірної України Євгена Павлюка, передає Sport.ua.

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На 40-й хвилині матчу в намаганні відібрати м'яч у Дениса Підгурського травмувався Павлюк і йому була необхідна допомога лікарів. На 43-й хвилині захисника замінив Данііл Хрипчук.

Євген Павлюк. Фото: "Ворскла"

Після матчу стало відомо, що 22-річний футболіст "Ворскли" травмував гомілку.

Подальше обстеження показало, що гравцю необхідна операція та тривале відновлення. Павлюк зможе повернутися на поле лише через 4-5 місяців. Тобто, на нього клуб зможе розраховувати лише після зимової перерви.

Павлюк цього сезону зіграв за "Ворсклу" в чотирьох матчах, де він заробив дві жовті картки. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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