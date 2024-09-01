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Стало відомо, коли відбудеться матч між Динамо та Ворсклою

1 вересня 2024 14:31
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Стало відомо, коли Ворскла та Динамо проведуть перенесений матч
Гравці Ворскли та Динамо. Фото: УПЛ
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

"Динамо" та "Ворскла" перенесли матч 4-го туру УПЛ через участь київського клубу у кваліфікації Ліги чемпіонів. Команди зустрінуться наприкінці вересня.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перенесений матч 4-го туру УПЛ сезону "Динамо" — "Ворскла" проведуть 18 вересня. Початок о 18:00.

Причиною перенесення матчу є учать "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів. 

Гравці Динамо і Ворскли
Гравці "Динамо" і "Ворскли". Фото: ФК Динамо

Відомо, що "Динамо" та "Ворскла" також зіграють разом в 1/8 фіналу Кубка України — дата проведення цієї стадії 30 жовтня. 

"Ворскла" зіграла чотири матчі та посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" розташувалось на девʼятому місці, набравши шість балів після двох зіграних матчів.

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футбол Україна Динамо Ворскла

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