Стало відомо, коли Ворскла та Динамо проведуть перенесений матч

Стало відомо, коли відбудеться матч між Динамо та Ворсклою
"Динамо" та "Ворскла" перенесли матч 4-го туру УПЛ через участь київського клубу у кваліфікації Ліги чемпіонів. Команди зустрінуться наприкінці вересня.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Коли пройде матч "Динамо" — "Ворскла"
Перенесений матч 4-го туру УПЛ сезону "Динамо" — "Ворскла" проведуть 18 вересня. Початок о 18:00.
Причиною перенесення матчу є учать "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Відомо, що "Динамо" та "Ворскла" також зіграють разом в 1/8 фіналу Кубка України — дата проведення цієї стадії 30 жовтня.
"Ворскла" зіграла чотири матчі та посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" розташувалось на девʼятому місці, набравши шість балів після двох зіграних матчів.
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