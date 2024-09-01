Стало известно, когда Ворскла и Динамо проведут перенесенный матч

Стало известно, когда состоится матч между Динамо и Ворсклой
"Динамо" и "Ворскла" перенесли матч 4-го тура УПЛ из-за участия киевского клуба в квалификации Лиги чемпионов. Команды встретятся в конце сентября.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Когда пройдет матч "Динамо" — "Ворскла"
Перенесенный матч 4-го тура УПЛ сезона "Динамо" — "Ворскла" проведут 18 сентября. Начало в 18.00.
Причиной переноса матча является учение "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.
Известно, что "Динамо" и "Ворскла" также сыграют вместе в 1/8 финала Кубка Украины — дата проведения этой стадии 30 октября.
"Ворскла" сыграла четыре матча и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" расположилось на девятом месте, набрав шесть баллов после двух сыгранных матчей.
Напомним, Бущан может перейти в турецкий клуб в последний день трансферного окна.
"Шахтер" заменит Пушича известным тренером — о ком речь.
Миколенко объяснил, почему выбрал Манчестер вместо Ливерпуля.
Максимов объяснил, что на самом деле произошло в "Днепре-1" перед стартом сезона.
Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".
Читайте Новини.LIVE!