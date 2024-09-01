Стало известно, когда Ворскла и Динамо проведут перенесенный матч

Игроки Ворсклы и Динамо. Фото: УПЛ

"Динамо" и "Ворскла" перенесли матч 4-го тура УПЛ из-за участия киевского клуба в квалификации Лиги чемпионов. Команды встретятся в конце сентября.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Перенесенный матч 4-го тура УПЛ сезона "Динамо" — "Ворскла" проведут 18 сентября. Начало в 18.00.

Причиной переноса матча является учение "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

Игроки "Динамо" и "Ворсклы". Фото: ФК Динамо

Известно, что "Динамо" и "Ворскла" также сыграют вместе в 1/8 финала Кубка Украины — дата проведения этой стадии 30 октября.

"Ворскла" сыграла четыре матча и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" расположилось на девятом месте, набрав шесть баллов после двух сыгранных матчей.

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