Ребров назвав головну мету Динамо у Лізі Європи

Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Київське "Динамо" отримало у суперники з основного турніру Ліги Європи вісім команд. Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що підопічні Олександра Шовковського мають вийти у плей-офф турніру.

Реброву подобається гра "Динамо" у нинішньому сезоні, повідомляє "Український футбол".

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В основному турнірі Ліги Європи "Динамо" проведе вісім поєдинків. Команда Олександра Шовковського зіграє номінально на домашньому стадіоні з "Лаціо" (Італія), "Ференцварошем" (Угорщина), "Вікторією" (Чехія) та РФШ (Латвія). На виїзді кияни протистоятимуть "Ромі" (Італія), "Реалу Сосьєдаду" (Іспанія), "Галатасараю" (Туреччина) та "Гоффенхайму" (Німеччина).

Сергій Ребров під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Ребров сказав про гру "Динамо"

Головний тренер збірної України переконаний, що київська команда могла пройти "Зальцбург" на шляху до основного турніру Ліги чемпіонів. При цьому Сергій Ребров вважає, що матчі "Динамо" у Лізі Європи теж виявляться цікавими.

"Цього сезону в Лізі Європи виступлять "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Порту", "Рома". Хіба це не команди рівня ЛЧ? І кияни мають показати свій рівень у Лізі Європи. З усіма суперниками можна грати й перемагати. Я думаю, що можна сміливо ставити мету виходу в плей-офф", — заявив Ребров.

Тренер наголосив, що вірить у команду Олександра Шовковського. Ребров вважає, що "Динамо" правильно підготувалося до цього сезону.

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