Ребров назвал главную цель Динамо в Лиге Европы

Ребров объяснил, чего ждет от Динамо в Лиге Европы
Киевское "Динамо" получило в соперники по основному турниру Лиги Европы восемь команд. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров считает, что подопечные Александра Шовковского должны выйти в плей-офф турнира.
Реброву нравится игра "Динамо" в нынешнем сезоне, сообщает "Украинский футбол".
В основном турнире Лиги Европы "Динамо" проведет восемь поединков. Команда Александра Шовковского сыграет номинально на домашнем стадионе с "Лацио" (Италия), "Ференцварошем" (Венгрия), "Викторией" (Чехия) и РФШ (Латвия). На выезде киевляне будут противостоять "Роме" (Италия), "Реалу Сосьедаду" (Испания), "Галатасараю" (Турция) и "Хоффенхайму" (Германия).
Что Ребров сказал об игре "Динамо"
Главный тренер сборной Украины убежден, что киевская команда могла пройти "Зальцбург" на пути в основной турнир Лиги чемпионов. При этом Сергей Ребров считает, что матчи "Динамо" в Лиге Европы тоже окажутся интересными.
"В этом сезоне в Лиге Европы выступят "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Порту", "Рома". Разве это не команды уровня ЛЧ? И киевляне должны показать свой уровень в Лиге Европы. Со всеми соперниками можно играть и побеждать. Я думаю, что можно смело ставить цель выхода в плей-офф", — заявил Ребров.
Тренер подчеркнул, что верит в команду Александра Шовковского. Ребров считает, что "Динамо" правильно подготовилось к нынешнему сезону.
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